Schon jetzt in eine festliche Stimmung versetzen

Die Adventszeit naht mit großen Schritten. Am 30. November wird die erste Kerze am Adventskranz angesteckt. Nun beginnt die Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres.

Versetzen Sie sich mit den folgenden Buchtipps schon jetzt in eine festliche Stimmung und genießen diese wunderbare Zeit.

Oh Du schöne Advents- und Weihnachtszeit

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres.

Überall funkeln kleine Lichter, und es duftet nach selbst gebackenen Plätzchen. Es werden Tannenbäume geschmückt, und die Kinder warten auf den Nikolaus und Weihnachtsmann.

Die Freude auf das Weihnachtsfest steigt von Tag zu Tag. Es ist eine Zeit der Liebe, der Harmonie und des Friedens, die Hoffnung in die Herzen aller bringt.

Und Weihnachtsgeschichten haben eine besondere Magie, die die Seele erwärmt und die Erwartung auf das Fest steigert. Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen aus diesem Buch einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden im Kreis Ihrer Lieben und genießen dabei die leckeren Versuchungen.

ISBN-13:‎ 978-3759736390

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/oh-du-schoene-advents-und-weihnachtszeit-britta-kummer-9783759736390

Weihnachtsgeschichten … und noch mehr

Überall leuchten die Weihnachtssterne, es riecht nach Früchten, Gewürzen, Zimt und Anis. Aber auch überfüllte Geschäfte und Eile bestimmen oft den Alltag, denn jeder möchte noch passende Geschenke für Familie oder Freunde finden.

Trotz allem bleibt aber immer noch Zeit, gemütliche und ruhige Abende zu verbringen. Und was gibt es da Schöneres, als einen hektischen Tag mit wunderbaren Weihnachtsgeschichten und Leckereien ausklingen zu lassen?

Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen „Weihnachtsgeschichten … und noch mehr“ einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden und genießen dabei die leckeren Versuchungen aus diesem Buch.

„Frohe Weihnachten“ und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

ISBN-13: 978-3738645538

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/weihnachtsgeschichten-und-noch-mehr-britta-kummer-9783738645538

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/