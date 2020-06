Schnell gelieferte Stahlbleche bei Engpässen

Zeitnahe Lieferung von gestrahlten, geprimerten oder gebeizten Blechen

Die Grobblechservice Stünkel GmbH bedient als spezialisiertes Stahlhandelsunternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen mit Grobblechen und Stahlblechen in zahlreichen Abmessungen und Güten. Die vertriebenen Produkte finden dabei in diversen Feldern Anwendung, etwa beim Bau von Brücken oder Waggons sowie in der Produktion von Behältern und Rohren bzw. im Maschinen- und Stahlbau. Das Unternehmen mit Sitz in Isernhagen bei Hannover steht dabei für eine hohe Lieferfähigkeit sowie eine verlässliche Produktqualität.

Engpassüberbrückung dank hauseigener Brennanlage

Die Grobblechservice Stünkel GmbH verfügt über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden aus unterschiedlichen Branchen und ist mit deren Bedürfnissen und Herausforderungen bestens vertraut. So unterstützt das Unternehmen seine Abnehmer beispielsweise bei akuten Engpässen in deren Prozessen. Für diese Fälle setzen die Mitarbeiter von Grobblechservice Stünkel auf eine leistungsstarke Brennanlage mit vier autogenen Brennern. Bevor diese zum Einsatz kommt, benötigen die Stahlhandelsexperten aus Niedersachsen lediglich die entsprechenden DXF-Daten (Drawing Interchange File) des Kunden. Auch gestrahlt geprimerte Stahlbleche können zeitnah geliefert werden, ebenso wie gebeizte Tafeln.

Umfassender Service und ständige Qualitätssicherung

Die Grobblechservice Stünkel GmbH bezieht ihre Waggonbau- (S235/355J2C+NCu) bzw. Brückenbaubleche (S235/355J2(C)+N, S355/460NL) mit Zulassung nach DBS 918002-01 bzw. DBS 918002-02 ausschließlich bei renommierten Lieferwerken, um die hohen Qualitätsansprüche der Kunden zu deren vollster Zufriedenheit bedienen zu können. Zu den angebotenen Services zählen unter anderem nachträgliche Brucheinschnürungen gemäß EN 10164 Z15-Z35 sowie US-Prüfungen nach EN 10160. Interessenten finden auf der Website des Unternehmens ausführliche Informationen in Bezug auf das Lagerprogramm und die angebotenen Dienstleistungen.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei Grobblechservice Stünkel GmbH, Isernhagen, Telefon: (+49) 5 11 / 72 68 2 – 0, https://www.grobblechservice.de

Der Stahlhandel Grobblechservice Stünkel GmbH ist spezialisiert auf Grobbleche für verschiedene Anwendungsfelder, wie z. B. den Bahn-, Brücken- und Waggonbau, Stahl- und Maschinenbau sowie den Behälter- und Kranbau und die Rohrproduktion. Als qualifizierter L1/Q1-Lieferant der Deutschen Bahn bietet das Unternehmen auch Grobbleche nach dem Standard DBS 918002.

Kontakt

Grobblechservice Stünkel GmbH

Dietmar Stünkel

Chromstraße 30

30916 Isernhagen

(+49) 5 11 / 72 68 2 – 0

info@grobblechservice.de

https://www.grobblechservice.de