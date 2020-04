Schlanker und schöner mit dem Schlamm

Ob es um die Anticellulite-Behandlung oder Bauchstraffung geht, die Packungen aus dem einzigartigen Sole-Peloid mit hohem Salz- und Beta-Carotin-Gehalt bringen die Anwenderinnen ihrer Traumfigur näher.

Cellulite, Zellulitis, Orangenhaut, Reiterhosen – vier Bezeichnungen für eine unangenehme, biologisch bedingte Veränderung des weiblichen Bindegewebes, von der 80 bis 90% aller Frauen betroffen sind. Die Packungen aus SIVASH-Heilerde unterstützen die Anticellullite-Behandlung und Straffung der Haut am Bauch zuhause sowie im Massage- oder Kosmetikstudio.

Am einfachsten wird die Anticellulite-Behandlung oder Bauchstraffung zuhause durchführen. Die Heilerdepaste wird gebrauchsfertig geliefert und kann sofort 1-2mm dünn auf die Haut aufgetragen werden. Dann werden die Oberschenkel bzw. Körper mit Folie umwickelt. Die Aufwärmung der Heilerde vor der Behandlung sowie warme Kleidung oder Decke verstärken die Wirkung.

Nach ca. 40 Minuten Einwirkungszeit wird die Heilerde abgewaschen. Man kann sie aber auch mit einem Spatel entfernen und die Reste mit einem feuchten Tuch beseitigen.

Die Ergebnisse der Behandlung sieht man relativ schnell. So hat z.B. eine Dame, die eigentlich ihre Schuppenflechte an Beinen und Armen mit Heilerde-Packungen innerhalb von drei Wochen erfolgreich gelindert hat, einen positiven Nebeneffekt entdeckt: Der Umfang der Oberschenkel ist um einige Zentimeter zurück gegangen. Eine andere Dame hat die wellige Haut am Bauch und Oberschenkel behandelt. Nach einem Behandlungskurs von 8 Anwendungen musste sie den Gürtel enger schnallen.

Auch die professionellen Behandlungen der Cellulite in einem Massage- oder Kosmetikstudio können durch die Auftragung der Heilerde-Paste positiv unterstützt werden. Die Erfahrungen zeigen, dass die Ergebnisse einer Honigmassage gegen die Cellulite deutlich schneller zu sehen sind, wenn nach der Massage die Packung aus SIVASH-Heilerde aufgetragen wird. Das Gleiche sagen auch Kosmetiker, die eine Ultraschallbehandlung gegen Cellulite mit der Heilerde-Packung kombinieren.

Die Firma ALNOVA importiert und vertreibt seit 2010 in EU und Schweiz das einzigartige Peloid aus dem Salzsee Siwasch (engl. Sivash). Das ist ein salz-, magnesium- und sulfidhaltiger Meeresschlick, der in der rosa, an Beta-Carotin reichen, konzentrierten Sole entsteht. Auch die Sole des Salzsees und das besondere naturbelassene Meersalz, das durch die Verdunstung der rosa Sole entsteht, gehören zum Lieferprogramm des Unternehmens.

Firmenkontakt

ALNOVA UG (haftungsbeschränkt)

Alexey Layer

Durlacher Str. 33

76229 Karlsruhe

0721-4539839

info@sivash.de

https://www.sivash.de

Pressekontakt

SIVASH

Alexey Layer

Durlacher Str. 33

76229 Karlsruhe

0721-4539839

info@sivash.de

https://www.sivash.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.