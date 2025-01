TSI – Der Straßenbetriebsdienstleister für Thüringen und ganz Deutschland

Schäfer-Technic Blow Patcher meistert problemlos zweite Saison

TSI steht für Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co.KG. Das Unternehmen ist als Straßenbetriebsdienstleister im Bundesland Thüringen u.a. für alle Kreis-, Landes- und Bundestraßen zuständig. „Mit mehreren Dienstleistungen sind wir auch bundesweit aktiv,“ erklärt Jan-Philipp Stiehler M.Sc., Regionalleiter bei der TSI und ergänzt: „Zur schnellen Sanierung von Rissen, Schlaglöchern und ähnlichen Beschädigungen an Verkehrsoberflächen setzen wir, nun bereits in der zweiten Saison, einen Blow Patcher von Schäfer-Technic ein.“ Das Sanierungsfahrzeug vom Typ Blow-Patcher FAH6 ist dabei bundesweit von Oldenburg bis Berchtesgaden im Auftrag von Kommunen und Landkreisen im Einsatz. Die Patchmaschine hat alle Arbeitsmaterialien, wie Bindemittel, Splitt, Wasser usw. an Bord und ist für den Einmannbetrieb ausgelegt. Wahlweise kann die Sanierungsarbeit der Schadstellen über einen Joystick vom Fahrerhaus aus (wobei Funktionseingaben über Touchscreen erledigt werden) oder per Funksteuerung von außerhalb des Fahrerhauses ausgeführt werden. Zur Baustellenorganisation gehört eine Prozessdatenerfassung mit Datentransfer auf USB-Stick oder in ein Webportal.

Eine Dosierautomatik optimiert den Materialeinsatz, während der Misch-/Sprühkopf, der an einem hydraulisch steuerbaren Arm montiert ist, verschiedene Sanierungsschritte ausführt: vom Ausblasen der Schadstelle über das Einsprühen mit Bindemittel bis hin zum Einbringen und Überdecken mit Splitt. Danach überfährt der Lkw mit herabgelassener Gummiradwalze die Schadstelle, um das Sanierungsmaterial vollflächig anzudrücken bzw. zu verdichten. Wasserdüsen besprühen dabei die Lkw-Reifen sowie die Gummiradwalze, um ein Anhaften des Sanierungsmaterials zu unterbinden. Da die Abbindezeit nach der Behandlung extrem kurz ist, kann eine Sanierung unter laufendem Verkehr erfolgen. Die TSI GmbH &Co.KG wählte für sein Trägerfahrzeug eine gelenkte Nachlaufachse, um ein besonders wendiges Fahrzeug bei 26 t Gesamtgewicht zu übernehmen. Die Erfahrungen mit ihrem ersten Schäfer Blow-Patcher sind so gut, dass in 2025 ein weiteres Fahrzeug im Zulauf ist. Schäfer-Technic legt nicht nur großen Wert auf eine solide Ausführung seiner Blow-Patcher Baureihe, sondern alle zugelieferten Komponenten werden ausschließlich von in Europa ansässigen Unternehmen bezogen. Damit will man Problemen, wie sie bei weltweiten Lieferketten auftreten können, begegnen.

Die TSI GmbH & Co.KG – mehr als nur Straßenwartung und Instandhaltung

Einige Fakten über die Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft: 260 Fahrzeuge stehen im Fuhrpark. Rund 400 Mitarbeiter verteilen sich auf 17 Standorte. Als Dienstleistungsunternehmen bietet TSI ein lückenloses Leistungspaket für den Straßenbetriebsdienst und betreut neben Kreis- und Kommunalstraßen, über Bundes- und Landesstraßen, Bundesautobahnen bis hin zu Verkehrsoberflächen privater Auftraggeber. 5 Fotos und Text Download hier: www.pr-download.com/schaefer3.zip

Seit rund 40 Jahren ist die schäfer-technic GmbH in Fellbach bei Stuttgart Hersteller von Maschinen und Geräten für die bauliche Straßenerhaltung und den Straßenbau.

Das Ziel des Familienunternehmens mit 120-jähriger Firmengeschichte ist:

Für die Kunden effiziente und hochwertige Produkte herzustellen, mit denen sie auch herausfordernde Bauvorhaben optimal umsetzen können. Denn das spart Arbeitszeit, schont die Ressourcen der Umwelt und sorgt für sichere Verkehrsflächen.

Durch den jahrzehntelangen Austausch mit Kunden, Maschinisten, den Verbänden in der Branche und mit Herstellern von Straßenbaubindemitteln und Baustoffen, kennt man bei schäfer-technic die sich verändernden Marktbedürfnisse bestens und entwickelt dafür immer wieder innovative Lösungen. Da jede schäfer-technic-Maschine im Dialog mit dem jeweiligen Kunden konzipiert wird und umfassende Individualisierungsmöglichkeiten möglich sind, profitieren die Anwender auf der Baustelle von bedarfsgerechtem und modernstem Equipment.

Und trotz der möglichen Individualität der Maschinen aus Fellbach – einige „Charaktereigenschaften“ haben alle gemeinsam: eine sehr hohe Produkt- und Arbeitsqualität bei gleichbleibend hohem Leistungsvermögen.

Zufriedene Kunden in Deutschland, Europa, Afrika und Australien sind ein Beleg für die Zuverlässigkeit der Produkte von schäfer-technic.

