SCHACHZUG räumt fünf Auszeichnungen bei den Galaxy Awards 2022 ab

Erlanger Agentur wurde erneut für ihre Kreativleistungen geehrt

Die Agentur SCHACHZUG aus Erlangen schaffte es in diesem Jahr gleich fünf Mal auf das Siegerpodest beim Galaxy Award in den USA. Die 2008 von CEO Ron Schneider gegründete und global tätige Kreativagentur durfte sich über je einen Gold- und Silber-Award, zwei Bronze-Awards sowie einen Ehrenpreis freuen.

Gold gab es für die herausragende Kreativleistung zur SKODA FABIA World Premiere in der Kategorie Special Events/Unterkategorie Product Launch. Für das gleiche Projekt gab es den Ehrenpreis in der Kategorie Special Events/Media Event. Einen Silber-Award konnte das SCHACHZUG-Kreativteam für das Projekt Harley-Davidson Sportster S-Presslaunch in Empfang nehmen. Die Auszeichnung wurde in der Kategorie Special Events/Unterkategorie Product Launch verliehen. Damit besetzt SCHACHZUG die einzigen beiden Plätze in dieser Kategorie. Die Pop-up Activation für den amerikanischen Motorradhersteller konnte mit der Produktpräsentation bereits bei früheren Award-Wettbewerben erfolgreich punkten.

Mit Bronze-Awards wurden zwei weitere Projekte ausgezeichnet. In der Kategorie Design Various/Unterkategorie Trade Show Both schaffte es das Unternehmen mit dem Projekt CARIAD@IAA Mobility 2021 für SKODA AUTO a.s. auf die Siegertreppe. Ebenfalls erfolgreich war SCHACHZUG mit einem Projekt für SKODA AUTO a.s. in der Kategorie Special Events/Unterkategorie Digital Event. Der Bronze-Award zeichnet die Kreativleistung der Agentur für die SKODA ENYAQ COUPE iV World Premiere aus.

Die GALAXY Awards bewerten herausragende Leistungen im Produkt- und Dienstleistungsmarketing. Die Bewertung der eingereichten Wettbewerbsbeiträge erfolgt durch Fachkolleg*innen und basiert nicht auf der Budget-Höhe, sondern auf den Werten Kreativität, Klarheit, Effektivität und Innovation.

Bildunterschrift: SKODA ENYAQ COUPE iV World Premiere (Foto: SCHACHZUG)

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur setzt jährlich rund 270 Projekten in den Bereichen Brand Experience und Brand Communication um und verfügt über eine tiefergehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür setzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien ein. Die GWA-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Süd.

Loewenichstraße 3

D-91054 Erlangen

Ansprechpartnerin: Karin Schneider

karin.schneider@schachzug.de

Tel.: +49 (0) 9131 976 16-0

Fax: +49 (0) 91 31 976 16-29

Internet: www.schachzug.de