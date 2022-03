SCHACHZUG kreiert Customer Experience Lab für Fujitsu

Ein neues digitales Eventformat im eigenen Metaverse

Die Kreativagentur SCHACHZUG hat eine digitale Erlebniswelt für ihren langjährigen Kunden Fujitsu kreiert. Als virtueller Treffpunkt erleichtert das Fujitsu CX Lab Kunden und Partnern dank Co-Creation den Einstieg in die digitale Transformation. Einzigartige virtuelle Erfahrungen in einer kybernetischen „Stadt“ vermitteln branchenspezifischen Lösungen und deren Nutzen.

Nicht nur für Homeoffice-Zeiten, sondern auch im regulären Betrieb ermöglicht die Plattform einen schnellen Einstieg in digitale Themen wie hybride Cloud-Lösungen, Unterstützung bei der Transformation zu SAP S/4 HANA, Data Driven Solutions und natürlich die Möglichkeiten, die Fujitsu seinen Kunden im Bereich Hardware bietet.

Basis des Fujitsu Metaversum bildet das Mock-up einer Generic City mit virtuellen Gebäuden, Straßen, Brücken und Vernetzungen. Für den Eventcharakter des digitalen Treffens werden im Vorfeld sogar Einladungen und Snacks verschickt. Besucher starten ihre Experience in der Lounge und werden in der Egoperspektive und im Dialog zu den Möglichkeiten und Anwendungen von Fujitsu geführt. Dabei besteht jederzeit die Gelegenheit zum Einstieg in vertiefende Stories und Fokussierungen. Kleine Twinkle-in-the-eye-Effekte sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Durch diese inspirierende Umgebung fördert Fujitsu die Kreativität seiner Mitarbeiter sowie die Vernetzung und macht den ersten Schritt seiner Kunden und Partner in die digitale Transformation so einfach wie nie.

Das CX Lab hat sich für Fujitsu bereits jetzt zu einem großen Erfolg mit mehr als 700 durchgeführten digitalen Events entwickelt und komplettiert das weltweite Co-Creation-Programm von Fujitsu mit schnell und einfach verfügbaren Kundenerfahrungen im eigenen Metaverse. Aktuell stehen daher bereits weitere Journeys sowie Sprachadaptionen auf der Agenda, um das CX Lab weltweit auszurollen.

Bildunterschrift: Fujitsu CX Lab (Illustration: SCHACHZUG, frei zur Veröffentlichung)

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur konzentriert sich auf den Bereich Brand Experience und verfügt über eine tiefgehende Expertise in den Branchen Automotive, Technology und Lifestyle. Mission: „Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren“. Die GWA-Mitgliedsagentur verfügt über eine TISAX-Zertifizierung durch den TÜV Nord.

