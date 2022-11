SCHACHZUG ist für drei BrandEx Awards nominiert

Weitere Ehrung für die Erlanger Agentur für ihre Kreativleistungen

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation aus Erlangen, darf sich über weitere Preise freuen. Gleich für drei Auszeichnungen ist die Kreativagentur beim BrandEx Award 2023 nominiert. Die hochkarätig besetzte internationale Jury konnte SCHACHZUG mit ihren Projekten „Fujitsu CX Lab“, „CARIAD IAA Mobility 2021″ und „ŠKODA Explore More Event“ in den Kategorien Best Formats Event, Best Live PR und Best Stand M überzeugen und ist damit für drei BrandEx Awards vorgesehen.

Zuletzt bekam die 2008 von CEO Ron Schneider gegründete und global tätige Kreativagentur den Grand Award bei den Galaxy Awards und schaffte es so sechs Mal auf das Siegerpodest beim Galaxy Award 2022. Bei diesem international angelegten Wettbewerb holte SCHACHZUG einen Gold und Silber Award sowie zwei Bronze Awards und einen Ehrenpreis. Mit dem BrandEx Awards setzt sich die Erfolgsserie der GWA-Mitgliedsagentur nahtlos fort.

Seit 2019 ehrt der BrandEx Award herausragende Kreativleistungen der Live-Kommunikationsbranche mit der begehrten Auszeichnung in Gold, Silber und Bronze für Einreichungen in unterschiedlichen Clustern. Im kommenden Jahr wird die begehrte Trophäe zum fünften Mal im Rahmen des Wettbewerbs vergeben, der vom fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft e. V., das Studieninstitut für Kommunikation, die Messe Dortmund und dem BlachReport initiiert wird und Teil des International Festival of Brand Experience ist. Die Prämierung der siegreichen Projekte findet am 10. Januar 2023 in Dortmund im Rahmen der feierlichen Award-Zeremonie statt.

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur setzt jährlich rund 270 Projekten in den Bereichen Brand Experience und Brand Communication um und verfügt über eine tiefer gehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür setzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien ein. Die GWA-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

Loewenichstraße 3

D-91054 Erlangen

Ansprechpartnerin: Karin Schneider

karin.schneider@schachzug.de

Tel.: +49 (0) 9131 976 16-0

Internet: www.schachzug.de