SCHACHZUG besteht erneut TISAX-Prüfung gemäß Assessment Level 3

Erlanger Kreativagentur ist für weitere drei Jahre TISAX-zertifiziert

SCHACHZUG aka THESE GUYS hat zum wiederholten Mal die TISAX-Prüfung Stufe 3 bestanden und ist damit für drei weitere Jahre TISAX-zertifiziert. Die Rezertifizierung für den Prototypenschutz wurde vom TÜV Nord durchgeführt.

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) ist ein Prüf- und Austauschmechanismus von Prüfergebnissen nach dem branchenspezifischen Standard VDA-ISA. Er bezieht sich auf die sichere Verarbeitung von Informationen von Geschäftspartnern, den Schutz von Prototypen und den Datenschutz gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für mögliche Geschäfte zwischen Autoherstellern und ihren Dienstleistern oder Lieferanten.

Beim TISAX-Label gibt es drei unterschiedliche Reifegrade, die als Assessment Level (AL) bezeichnet werden. Sie bestimmen den Umfang und die Tiefe der Sicherheitsanforderungen, die im Rahmen der Prüfung bewertet werden. SCHACHZUG aka THESE GUYS hat sich für das Assessment Level 3 zertifizieren lassen, um Projekte auf Prototypen-Niveau umsetzen zu können: Dieses Level ist erforderlich für Unternehmen, die sehr sensible Daten verarbeiten, wie zum Beispiel Entwicklungsdaten für neue Produkte oder persönliche Daten in großem Umfang. AL3 umfasst eine umfassende Prüfung durch einen externen Prüfer, der eine detaillierte und tiefgehende Bewertung der Informationssicherheitsmaßnahmen des Unternehmens vornimmt. Dies beinhaltet eine umfangreiche Dokumentenprüfung sowie Vor-Ort-Audits.

Die TISAX Prüfung hat für SCHACHZUG einen hohen Stellenwert, insbesondere da die Agentur verstärkt in der Automobilbranche tätig ist, die strenge Anforderungen an die Informationssicherheit hat.

Ebenso signalisiert das Zertifikat Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Es zeigt, dass SCHACHZUG aka THESE GUYS hohen Sicherheitsstandards entspricht, was wiederum das Vertrauen von Kunden und Partnern stärkt – auch über die Automobilbranche hinweg. Die Agentur nutzt den Prozess für das eigene Risikomanagement: Die TISAX-Prüfung hilft, eigene Sicherheitsrisiken zu identifizieren und zu minimieren. Dies kann den Schutz sensibler Informationen verbessern und das Risiko von Datenverlusten oder -lecks reduzieren.

Zu der bestandenen Rezertifizierung erklärt SCHACHZUG CPO Karin Schneider: „Wir haben die Zertifizierung ohne Abweichungen geschafft, was für unser hohes Sicherheitsniveau in unseren Prozessen spricht. Auch wenn es immer sehr viel Aufwand ist, so bestätigt das Label die hohe Qualität unserer Maßnahmen und sorgt für eine stetige Verbesserung.“

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur setzt Projekte in den Bereichen Brand Experience und Brand Communication international um und verfügt über eine tiefergehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür setzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien ein. Die fwd: und GWA-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

