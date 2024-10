Save the Date: Das 42. Donauinselfest 20 bis 22 Juni

Das 42. Donauinselfest findet von 20. bis 22. Juni 2025 statt.

Kein Sommerfeeling ohne Donauinselfest!

Als Europas größtes Open Air Festival bei freiem Eintritt lockt das Donauinselfest seit über vier Jahrzehnten Besucher*innen auf die Wiener Donauinsel. Es verspricht auch von 20. bis 22. Juni 2025 wieder unvergessliche Erlebnisse und wahre Herzensmomente dank einem bunten Programm aus Musik, Kunst und Kultur sowie Sport, Action und Information für alle Generationen.

Erste Details zum #dif25 werden noch vor Ende des Jahres verkündet!

Medienvertreter*innen können sich via presse@donauinselfest.at auf den Presseverteiler setzen lassen. DIF-Fans werden via www.donauinselfest.at und über Facebook, Instagram und TikTok auf dem Laufenden gehalten.

Das komplette Line Up folgt im Mai.

Matthias Friedrich, Geschäftsführer des Pro Event Teams für Wien und Projektleiter des Donauinselfests: „Die Besprechungen und Planungen für das kommende Donauinselfest 2025 sind bereits voll im Gange. Wir haben wieder einiges vor, mit dem wir unseren Besucher*innen eine tolle Zeit auf der Insel ermöglichen möchten. Für jede Generation und für jeden Musikgeschmack wird etwas dabei sein!“

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher*innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander.

#dif24 in Zahlen:

Stars & Highlights 2024: https://www.youtube.com/watch?v=ZZC6_ZgB5gI

Auf einen Blick:

Was: 42. Donauinselfest 2025 #dif25

Art der Veranstaltung:Open Air Festival bei freiem Eintritt

Wann: 20. bis 22. Juni 2025

Wo: Donauinsel Wien – Österreich, Nordbrücke bis Reichsbrücke

