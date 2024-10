SAP-Security noch effizienter: Automatisiertes virtuelles Patching von SecurityBridge

Neue Funktion bietet Echtzeit-Schutz für ungepatchte SAP-Systeme und steigert die Effizienz und Sicherheit am SAP Patch Tuesday

SecurityBridge, führender Anbieter von SAP-Sicherheitslösungen, stellt jetzt die neueste Innovation seines Cybersecurity Command Centers for SAP vor: Virtual Patching, eine fortschrittliche Funktion, die die SAP-Sicherheit erhöht, indem sie ab dem SAP Patch Day automatisierten Schutz für ungepatchte SAP-Systeme bietet. Als plattformübergreifende Lösung integriert Virtual Patching die Module Patch Management und Threat Detection von SecurityBridge.

Virtual Patching bietet nahtlosen Echtzeit-Schutz vor Schwachstellen, indem sie SAP-Administratoren alarmiert, wenn ungepatchter Code entdeckt wird. Die Lösung schützt die betroffenen SAP-Systeme, bis offizielle Patches implementiert sind. Administrationsabteilungen können dadurch ihren Patch-Management-Prozessen folgen, ohne Sicherheitsrisiken einzugehen.

„Unsere funktionsübergreifende Innovation im Bereich Virtual Patching unterstreicht die Führungsrolle von SecurityBridge im Bereich SAP-Sicherheit“, erklärt Holger Hügel, Product Management Director bei SecurityBridge. „Mit diesem 100-prozentig automatisierten Ansatz werden SAP-Systeme vom ersten Moment an, in dem eine Schwachstelle aufgedeckt wird, abgesichert, was einen kontinuierlichen Schutz gewährleistet.“

Funktionen von Virtual Patching:

-Automatisierte Erkennung von Bedrohungen: Warnungen werden nur für betroffene SAP-Systeme generiert, um gezielte und relevante Benachrichtigungen zu gewährleisten.

-Vorkonfigurierte Signaturen: SecurityBridge aktualisiert seine Threat Detection-Signaturen über die Cloud, so dass keine manuellen System-Updates erforderlich sind.

-Patch-Day-Schutz: SAP-Systeme werden automatisch vor Sicherheitslücken geschützt, wenn am Patch Tuesday neue SAP SecurityNotes veröffentlicht werden.

Mit der Veröffentlichung von Version 6.30 des Cybersecurity Command Centers for SAP Anfang Oktober 2024 ist Virtual Patching nun im Abonnement der SecurityBridge-Plattform enthalten und damit ein wichtiges Werkzeug für Unternehmen, die ihre SAP-Sicherheitsabläufe optimieren wollen.

Im Frühjahr 2024 erst hatte SecurityBridge sein neues Security Dashboard für SAP vorgestellt. Das verbesserte Dashboard stellt die nächste Generation des im März 2023 veröffentlichten Management Dashboards dar und bietet darüber hinaus weitere zahlreiche Sicherheitsfunktionen, die auf CISOs, SOCs und SAP-Basis-Teams zugeschnitten sind. Dazu gehören auch Echtzeit-Ansichten zur Überwachung von Bedrohungen, Compliance-Bewertungen, Patching-Status, Code-Schwachstellen, Schnittstellenverkehr und dergleichen mehr.

SecurityBridge ist führender Anbieter einer umfassenden, SAP-nativen Cybersicherheitsplattform, mit der Unternehmen weltweit ihre wichtigsten Geschäftssysteme schützen. Die Plattform integriert nahtlos Echtzeit-Bedrohungsüberwachung, Schwachstellenmanagement und Compliance-Funktionen direkt in die SAP-Umgebung und ermöglicht es Unternehmen, die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit ihrer Daten mit minimalem manuellem Aufwand zu schützen. Sie liefert eine 360°-Sicht auf die SAP-Sicherheitslage und zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit, schnelle Implementierung und transparente Lizenzierung aus. SecurityBridge verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, darunter eine hervorragende Kundenbewertung und über 5.000 gesicherte SAP-Systeme weltweit. Das Unternehmen engagiert sich für Innovation, Transparenz und Kundenorientierung und sorgt dafür, dass sich SAP-Anwender in der sich entwickelnden Landschaft der SAP-Sicherheitsbedrohungen sicher bewegen können. www.securitybridge.com

