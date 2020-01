SAG MIR, WO DIE LIEDER SIND Gabriele Misch & Trio präsentieren Marlene Dietrich und Hildegard Knef – ihr Leben, ihre Lieder, ihre Freundschaft

Dinner-Konzert mit Marlene-Dietrich und Hildegard-Knef-Chansons

DINNER-KONZERT im Gasthof Drexl am Ammersee

Gabriele Misch & Trio:

SAG MIR, WO DIE LIEDER SIND…

Marlene Dietrich & Hildegard Knef

Zwei außergewöhnliche Frauen, ihr Leben, ihre Lieder, ihre Freundschaft

Zwei Berliner Schauspielerinnen, beide hochbegabt, beide erfolgreich, beide Weltstars made in Germany – zwei Frauen, die ihre zweite große Karriere als Sängerinnen gemacht haben.

Erfahren Sie mehr über das Leben der beiden großen Diven und lassen Sie sich verzaubern von ihren bis heute unvergessenen Evergreens, dargeboten von einem wunderbaren Ensemble. Für die musikalische Begleitung sorgen: Dr. Peter Wegele am Klavier, Eric Stevens am Kontrabass und Dittmar Hess am Schlagzeug. Interpretiert werden die Lieder von Schauspielerin Gabriele Misch, die Ihnen auch einige bisher vielleicht nicht so bekannte Begebenheiten aus Marlenes und Hildes Leben erzählen wird.

Wo: Gasthof Drexl, 86938 Schondorf am Ammersee, Landsbergerstr. 58

Wann: Samstag, 8. Februar 2020 Einlass: 18:30 Beginn: 19:00

Eintritt: Konzert inkl. Büffet (kalt/warm) 32,00.-EUR

KVV: 0171-6057622 od. 089/8561156 od. online: kontakt@al-fine.de

Gabriele Misch kommt aus einer musikalischen Familie (Mutter Textdichterin, Vater Musikproduzent) und das Musik-Gen wurde ihr sozusagen „in die Wiege“ gelegt. Seit etwa 27 Jahren arbeitet sie als freiberufliche Schauspielerin und Sängerin; Textdichterin und Librettistin und lebt in einem Münchner Vorort. Mit ihrem Mann, dem 2016 verstorbenen Komponisten Günter Edin, gründete sie den Musikverlag al-fine, in dem u.a. ein Knef-Songbook verlegt ist und den sie jetzt allein weiterführt. Außerdem entstand in Zusammenarbeit mit Günter Edin das Musical „Der Kleine Lord“ (Musik Günter Edin, Liedtexte und Libretto Gabriele Misch), das als Produktion von A-Gon-Theater seit 2008 erfolgreich im deutschsprachigen Raum auf Tournee ist. Viele der Gedichte, die Gabriele Misch verfasste, wurden vertont und sind als Chansons in ihren Bühnenprogrammen zu finden, die sie entweder mit Piano-Begleitung (Dr. Peter Wegele) oder erweitert zusammen mit einem Trio aufführt. Neben den eigenen Chansonprogrammen gibt es auch eine musikalische Hommage an Marlene Dietrich und Hildegard Knef mit dem Titel „Sag mir, wo die Lieder sind“, die in den Programmen etlicher Kleinkunstbühnen und Kultureinrichtungen nicht fehlen darf.

Kontakt

Gabriele Misch

Gabriele Misch

Gautingerstr. 47

82152 Krailling

089/8561156

gabrielemisch@aol.com

http://www.gabrielemisch.de

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.