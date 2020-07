Safeture kooperiert mit israelischer MAX Security im Bereich Risikoanalyse

Detailliertere Information für Safeture Kunden

Safeture AB, Hersteller einer Reise- und Mitarbeitersicherheitsplattform gab heute eine Partnerschaft mit der in Israel beheimateten Firma Max-Security bekannt.

Seit über 25 Jahren bietet Max Security Sicherheitsdienstleistungen und Risikomanagementlösungen für weltweit operierende Unternehmen an.

“Die Partnerschaft mit MAX Security war eine klare Entscheidung und ist eine hervorragende Ergänzung für das Safeture-Produktportfolio”, sagte Magnus Hultman, CEO von Safeture. “Der Zugang zur globalen Risikoanalyse von MAX Security gewährleistet unseren Kunden jederzeit Informationen aus erstklassigen Quellen.”

Das hochmoderne Online-Informationsportal von MAX kombiniert strategische Nachrichtenanalysen mit eingehenden Prognosen und ermöglicht eine effektive und genaue operative Planung.

Die Synergie zwischen den operativen Ressourcen von MAX und der umfassenden Plattform von Safeture erlaubt es Unternehmen ihren Mitarbeitern einen noch höheren Sicherheitsstandard anzubieten.

“Für die Duty of Care Verantwortlichen einer Organisation oder eines Unternehmens ist in der heutigen unberechenbaren und unbeständigen Welt die Kombination der besten Information mit der fortschrittlichsten Technologie ein Muss”, sagte Noam Schiller, Präsident und Gründer von MAX Security.

“Die Kombination aus den Erkenntnissen von MAX Security und der Technologie von Safeture bildet die perfekte Gesamtlösung für eine unternehmensweite Risk Intelligence Plattform.”

Safeture AB ist ein in Lund, Schweden ansässiges Unternehmen für die Entwicklung einer Mitarbeiter- und Reisesicherheitsplattform. Zu den über 3000 Kunden zählen die CHUBB Versicherung, ERGO, Siemens, Banken, Behörden und NGO’s.

Safeture AB ist an der Nasdaq First North Growth in Stockholm gelistet.

Kontakt

Safeture AB

Gilbert Leb

Scheelevägen 27

223 63 Lund

+436644393523

gilbert.leb@safeture.com

http://www.safeture.com