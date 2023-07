Sänger Inan Lima und zahlreiche andere Prominente unterstützen Mallorca Charity Cannonball

Dr. Christian Wolf initiiert Mallorca Charity Cannonball für Kinder in Not

Auch Inan Lima ist beim ersten Charity Cannonball auf Mallorca dabei. Initiator Dr. Christian Wolf freut sich über das Engagement des bekannten Künstlers, der sowohl in Deutschland als auch auf der Balearen-Insel zu Hause ist.

Gemeinsam für Kinder in Not – unter diesem Motto findet am 1. September der erste Charity Cannonball auf Mallorca statt. Mit von der Partie ist der in Brasilien geborene Sänger Inan Lima, der unter anderem an der Seite von Giovanni Zarrella und Tom Marks mit der „Swing Meets Pop“-Band Vintage Vegas erfolgreich ist. Viele kennen den charmanten Sänger als Finalteilnehmer der Castingshow „Popstars“ im Jahr 2001. Neben Inan Lima unterstützen auch zahlreiche andere Prominente wie Caroline und Andreas Robens (Goodbye Deutschland), Lukas Cordalis (Sänger), Peggi Jerofke (Goodbye Deutschland), Lisha und Lou (Influencer), Sarah Schretzmair (Künstlerin) und Carmen Knor (ehem. Miss Austria) den ersten Charity Cannonball. Weitere Prominente haben Ihr Kommen bereits angekündigt.

Gemeinsam Gutes tun

Dr. Christian Wolf, Initiator Charity Cannonball, findet es großartig, dass der sympathische Künstler seine Teilnahme bestätigt hat: „Inan und viele weitere prominente Unterstützerinnen und Unterstützern unterstreichen die Wertigkeit des Events, dessen Erlös einem guten Zweck dient.“

Der erfolgreiche Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, der mittlerweile in Wien, Salzburg, München und auf Mallorca einen Praxis-Standort hat, freut sich sehr auf den Cannonball: „Es wird ein wundervoller Tag! Im Oldtimer, Youngtimer oder klassischen Sportwagen geht es zu den schönsten Orten der Insel. Die genaue Route erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst beim Start. Abends treffen wir uns dann ganz entspannt zum Abendessen, wo bei einer hochkarätigen Charity-Auktion weitere Spenden gesammelt werden.“

Von der Idee, gemeinsam Gutes zu tun, ist auch Inan Lima begeistert: „Es ist wichtig, dass sich Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, für Mitmenschen in Not engagieren. Der von Christian Wolf initiierte Cannonball kommt dem Projekt „Herzkinder in Bolivien“ und einem mallorquinischen Kinder-Hilfsprojekt zugute. Da bin ich gerne dabei!“, so der Sänger, der sowohl in Deutschland als auch auf der Balearen-Insel zuhause ist.

Kindern eine Zukunft geben

„Je mehr mitmachen, desto besser“, so Initiator Wolf. Mit seiner Idee trifft er auf sehr viel positive Resonanz. „Die Anmeldungen aus Deutschland, Österreich und vielen anderen Ländern sind toll“. Gemeinsam möchten sie Großes bewegen und Kindern eine Zukunft geben.

Gut geschätzt beim ersten Charity Cannonball auf Mallorca

Ob im Sportwagen, Klassiker oder Oldtimer: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Charity Cannonballs verbringen einen ganzen Tag im Südwesten von Mallorca. „Wir starten morgens in Port Adriano und fahren auf der Route mehrere Stationen an. Spektakuläre Ausblicke, kleine mallorquinische Orte mit kulturellen Schätzen liegen auf der Strecke, die bis kurz vorm Start geheim ist“, so Wolf. Jedes Team erhält beim Start das Roadbook und schätzt seine Routenzeit. „Nicht der Schnellste gewinnt, sondern jenes Team, das zeitlich die geringste Abweichung zur geschätzten Zeit halten kann“, erklärt der Organisator die Spielregeln.

Der Erlös der Teilnahmegebühren und die Einnahmen der Auktion im Rahmen der Abendveranstaltung sind für den guten Zweck.

Sponsoren willkommen

Die Autofahrer und ihre Co-Piloten unterstützen ebenfalls den ersten Herzkinder Charity Cannonball mit ihrer Teilnahme. Platzierung von Werbung auf Autos, Beachflags, Auftritt im Print und Onlinebereich oder Charity-Auktionsgüter für die Versteigerung: Es gibt viele Möglichkeiten, an der Mission aktiv mitzuwirken. Wolfs erklärtes Ziel ist es, die Veranstaltung dauerhaft zu etablieren, um so nachhaltig Kindern in Not zu helfen.

HARD FACTS:

1. Charity Cannonball auf Mallorca

Datum: Freitag, 1. September 2023

Ort: Mallorca, Spanien

Teilnahmegebühr: Fahrer EUR 890,-, Co-Pilot EUR 330,-

Mail: info@charitymallorca.com

Website mit Anmeldung: www.charitymallorca.com

Dr. med. univ. Christian Wolf, Executive MBA

Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Praxis München: Airport Business Center, Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos

Tel: +49 1520 346 0727

Mail: info@muenchen-plastischerchirurg.de

Wesbite: www.muenchen-plastischerchirurg.de

Praxis Mallorca: Clinica Luz, Carrer Camilo Jose Cela, 20 07014 Palma

Tel: +34 653 544 600

Mail: info@plastischechirurgie-mallorca.com

Website: www.plastischechirurgie-mallorca.com

Rückfragehinweis / Interview-Anfragen / Akkreditierung:

Iris Wallisch

T +43 650 / 818 50 08

M presse@productiveideas.at

