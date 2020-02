RUSSKA auf der Messe ALTENPFLEGE 2020: Funk-Sensormatten bieten Sicherheit und Bewegungsfreiheit

(Mynewsdesk) ?Wissen, wo wer ist – ohne die Bewegungsfreiheit zu beschränken. Dafür können Pflegeeinrichtungen und Pflegende im privaten Umfeld Funk-Sensormatten und andere passive Signalgeber verwenden. RUSSKA präsentiert auf der Messe ALTENPFLEGE vom 24. bis 26. März 2020 innovative Lösungen.

Ein Sturz hat häufig weitreichende Folgen. Als Richtlinie für die Sturzprävention in Pflegeeinrichtungen gilt der »Expertenstandard Sturzprophylaxe«. Durch die Beachtung dieses Standards können Stürze und die Folgen vermieden und/oder vermindert werden. Intelligente Assistenzsysteme (IAS) bieten sturzgefährdeten Menschen mehr Sicherheit. Pflegepersonal und Angehörige unterstützen sie darüber hinaus zuverlässig bei der notwendigen Beaufsichtigung. Eine Auswahl geeigneter Produkte rund um das Thema Intelligente Assistenzsysteme sowie Informationen zum »Expertenstandard Sturzprophylaxe« und »Werdenfelser Weg« finden Interessenten schon jetzt auf der Internetseite www.ias.russka.de.

Ein vielfältiges Produktportfolio für Reha und Pflege

Für den Reha-Bereich, die stationäre Pflege und die Pflege zu Hause präsentiert RUSSKA eine vielfältige Produktpalette auf der Messe ALTENPFLEGE 2020. Ein Messeschwerpunkt sind auch in diesem Jahr Mobilitätslösungen. Dazu zählen die Rollatoren der vital Serie mit dem vital carbon, Testsieger bei Stiftung Warentest* und das faltbare Elektromobil ATTO. Dieses lässt sich auf Reisen zusammengeklappt wie ein Rollkoffer ziehen und findet sogar Platz im Handgepäckfach von Flugzeugen. Des Weiteren ist Mangar, bekannter Hersteller batteriebetriebener Badelifte, wieder auf dem RUSSKA Stand präsent.

ALTENPFLEGE – Leitmesse der Pflegewirtschaft

Halle 22, Stand C14

?24. – 26. März 2020

?Messegelände Hannover

*Mit der Note 2,0 in der Zeitschrift »Test« Ausgabe 3/2019 wurde der RUSSKA Rollator vital carbon zusammen mit dem Modell eines anderen Herstellers Testsieger.

Der Name Ludwig Bertram steht seit über 145 Jahren für Handel und Dienstleistung in Sachen Gesundheit. Was als kleines Fachgeschäft für Gummiwaren begonnen hat, ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 140 Mitarbeitern. RUSSKA ist einer von drei Geschäftsbereichen der Ludwig Bertram GmbH. In diesem Geschäftsbereich wird ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln vertrieben. Neben den Produkten der Handelsmarke RUSSKA liegt ein Schwerpunkt im teilweise exklusiven Handel mit Produkten namhafter Hersteller im gesamten deutschsprachigen Raum an den medizinischen Fachhandel.

