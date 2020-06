Rückkehr ins SPS – Team: Führungswechsel bei SPS Clever Winning

Nach dem ruhestandsbedingten Rückzug aus der Mutterfirma Howden Caninenberg GmbH legt der bisherige Mit-Geschäftsführer Dr. Peter Caninenberg auch seine Aufgaben bei der SPS GmbH & Co. KG nieder. Der Spezialist für die Absicherung von Gewinnspielen, Trade Marketing- und Consumer Promotions füllt diese Lücke im Team durch bereits bekannte Verstärkung in der Geschäftsführung:

Stefan Kermas (40), selbständiger Unternehmensberater, wird zum Geschäftsführer der SPS GmbH & Co. KG neben Veronika Stotko (41) bestellt. Kermas war bereits in den Jahren 2013-2016 Geschäftsführer des Unternehmens, ehe er die Tätigkeit aufgrund seiner Ernennung zum Bundestrainer der Herrenhockey-Nationalmannschaft aufgab. Stefan Kermas über seine Rückkehr zu SPS Clever Winning: “Ich freue mich sehr, die SPS erneut unterstützen und an ihrer Weiterentwicklung als seriöser und kompetenter B2B Partner mitwirken zu dürfen.”

“Mit Stefan Kermas holen wir uns einen hochmotivierten, charismatischen und kreativen Strategen zurück ins Team, der nicht nur aufgrund seiner Tätigkeit als Trainer und Organisationsentwickler, sondern gerade auch menschlich unser Team ideal ergänzt. Er hat bereits wertvolle Kontakte und Erfahrung im Bereich der abgesicherten Marketing-Kampagnen mit Agenturen und FMCG-Brands gesammelt und ist für die SPS als erprobter Team Player ein erneut großer Gewinn. Wir freuen uns, ihn wieder an Bord zu haben und sind zuversichtlich, mit seiner Unterstützung die Stellung der SPS als führender Anbieter für die Konzeption und Absicherung von Gewinnspielen und Marketingaktionen weiter auszubauen”, so Veronika Stotko, Geschäftsführerin und Gründungsmitglied der SPS.

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Entwicklung und Umsetzung von Verkaufsförderungsaktionen, Gewinnspielen und Marketingmaßnahmen sowie der umfassenden finanziellen Absicherung dieser Aktionen (Preisgeldabsicherung).

Zum Portfolio von SPS zählen dabei u. a. die Konzeption und Absicherung von Gewinnspielen und Verkaufsförderungsaktionen aller Art sowie die Absicherung unerwartet hoher Rücklaufquoten, wie etwa bei Gratis-Testen-Aktionen, Code-Gewinnspielen, Couponing oder Geld-zurück-Garantien.

Kunden wie Bitburger, MARS, SevenOne Intermedia, Bauer Verlagsgruppe, Henkel, T-Online oder Radio Energy sprechen für die Seriosität, Zuverlässigkeit und Qualität der SPS-Dienstleistungen.

Im Jahr 2020 feiert die SPS ihr 20jähriges Bestehen und hat in dieser Zeit weit über 2.000 Aktionen mit abgesicherten Preisgeldern von knapp 600 Millionen Euro für ihre Kunden am PoS und online abgesichert.

