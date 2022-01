RS2 führt Shop and Pay – All-in-One E-Commerce Lösung ein

Der schnelle Einstieg in das Onlinegeschäft

Frankfurt, 27. Januar 2022 – Die RS2 Group, einer der führenden globalen Zahlungsdienstleister, führt die E-Commerce Lösung Shop and Pay für den schnellen und einfachen Start in das Onlinegeschäft ein.

Ziel der Lösung ist es, insbesondere kleinen und mittelständischen Händlern und Dienstleistern eine einfache, aber gleichzeitig leistungsstarke Lösung für ihr Onlinegeschäft zur Verfügung zu stellen. Somit wird mehr Unternehmen ermöglicht von den Chancen des stark wachsenden E-Commerce Marktes zu profitieren.

Shop and Pay ist eine One-Stop-Shop-Lösung, bei der Händler und Dienstleister über RS2 nur einen Ansprechpartner für alle nötigen Shop- und Payment-Dienstleistungen, sowie Abrechnungen haben und dabei zwischen mehr als 30 bekannten Zahlarten wählen können.

Sowohl die Einrichtung, als auch der Betrieb von Shop and Pay ist ohne Programmierkenntnisse nutzbar. Es kann zudem nahtlos an alle gängigen Shopsysteme angeschlossen werden.

„Online-Shopping ist kein Trend mehr, sondern ein etablierter und für viele Verbraucher relevanter Einkaufskanal“, so Christoph Jung, Head of E-Commerce bei RS2. „Heute bevorzugen viele Menschen den Online-Einkauf, statt des Kaufs im Ladengeschäft, wie die letzten Wochen und Monate gezeigt haben.“ Das ist eine Herausforderung für Ladenbetreiber, bietet aber auch ein großes Potential: „Noch nie waren die Chancen so groß, Vertriebswege breiter aufzustellen und die Zielgruppen dank ergänzenden Online-Angeboten von der Kundschaft vor Ort geographisch auszuweiten, und somit ein dauerhaft gesichertes Geschäft aufzubauen“, so Jung.

„Der Handel braucht sowohl sinnvolle als auch einfache Ergänzungen zum Ladengeschäft“, sagt Jung. „Über die komplette Zahlungsabwicklung mit integriertem Shopsystem bietet unsere Lösung sehr einfach Möglichkeiten, in den E-Commerce zu starten, über die Sozialen Medien zu verkaufen, Bezahlungen über Payment-Links zu versenden, sowie digitale Rechnungen zu erzeugen. Abgerundet wird Shop and Pay mit der Bezahlung über QR-Codes und kostenfreien Plugins, falls schon ein Shopsystem auf Händlerseite besteht.“

Mit wenigen Klicks kann ein kostenloser Test-Account erstellt werden unter https://signup.shop-and-pay.com/. Das Onboarding dauert in der Regel von der Angebotsabfrage bis zum ersten Online-Checkout nur 24 bis 48 Stunden.