Roy black hat Geburtstag – bernd Roberts gratuliert

Es ist wieder soweit!!!

Wir feiern Roy Blacks Geburtstag. Der am 09.10.1991 im Alter von 48 verstorbene aber bis heute unvergessene Schlagerstar würde dieses Jahr 77 Jahre alt werden. Roy wurde am 25.Janaur 1943 als Gerd Höllerich geboren.

Bernd Roberts kehrte ebenso mit 48 Jahren mit Liedern von Roy Black zurück und gratuliert nun sein verstorbenes Vorbild zum Geburtstag.

Am 28.09.2019 gab es ein faszinierendes, ausverkauftes Konzert mit dazugehöriger live band in Mühldorf am Inn. Um genauer zu sein, nahe der Fischerhütte, an welcher Roy mit 48 Jahren verstarb.

Vor zwei Tagen kehrte Bernd Roberts nun auch wieder gesund aus England zurück und ist inzwischen wieder gut in Bayern angekommen. In seiner Zeit in London rockte Bernd mit seinen Musik Freunden und ebenso live band, er sprach viel mit Shakin Stevens und besuchte wieder die Royal Albert hall in Kensington, wo er u. a. schon selber live auftrat, mit dem ersten in London produzierten christmas Hit von Shakin Stevens auf deutsch , wo er ebenso als 1. Künstler die Rechte erhielt.

Royal albert hall wo ebenso Roy Black live unterwegs war in London.

Es gibt genug Verbindungen. Deshalb ist Bernd Roberts in dieser Zeit auch besonders berührt.

Denn als musikalischer Sohn wie in die Zeitungen schon ab 1995 betitelten, hatte er nach diesem Konzert kaum Ruhe und ging deshalb wieder nach London Energie tanken.

Roy Black sei fast auferstanden ist größtes Lob, denn seine Stimme sein Aussehen, musikalisches Auftreten führten zu Tränen, Umarmungen, Gemeinsamkeit im ganzen Saal, Liebe und Begeisterung pur.

Aber gleich darauf erhielt er Angebote welche ihn benutzen wollten, Verträge, Worte und Namen über die er sich weiter nicht äußern möchte, denn er kennt diese Worte schon lange, immer wieder wann er auf der Bühne Roy Black Lieder singt.

Dazu sagt er einfach klipp und klar

Ich bin nicht Roy Black, ich bin kein gelerntes Double oder wie er gemeinsam mit Walter Höllerich dem Bruder von Roy Black herzhaft lacht ich bin dann vielleicht geklont !!!!!!.

Im Großraum Deutschland kannte kaum jemand Bernd als Roy.

Er war auch der einzige Künstler welcher Jahrzehnte in Amerika gebucht wurde und Roy im Jubel dort präsentierte.

Daher viele Fragen nach dieser Premiere, ebenso gewisse Verleumdungen, Fälschungen gewisser Datenschutz Richtlinien.

Neue Fans, Aussortierung anderer Personen, Kündigungen, hello and goodbye…..

Die Mission von Bernd Roberts mit dem musikalischen Erbe des legendären Roy Black hat begonnen.

So etwas sahen die Besucher seit der Zeit wo Roy Black noch unter uns war eben nicht.

Einen Österreicher welcher offiziell schon 1995 Roy Black sein musikalischer Sohn war und ist. Auf der Bühne mit live band und original Stimme den Charme, die Seele und das Herz einbringt . Keine Zeit verstreichen lässt bei einem live event mit langen Reden, Gedenk Parolen die man schon auswendig gelernt hat. Sondern wie er schon in Mühldorf am Inn präsentierte an 23 Songs durchgehend im Mix der deutschen Schlager Hits sowie den Rock n roll welchen Bernd in der USA sowie England immer schon mega performte und das Publikum zu Tränen rührte, Gemeinsamkeit, Freude und fever führt.

Mit Freude in seinem Herz kommen bald die weiteren fix Termine Roy Black ganz nahe, er verrät uns das auch schon wo:,

Natürlich wieder noch näher an einem tollen Ort nahe der Ex Fischerhütte von Roy……

natürlich in Velden am Wörthersee, wo er sich auch schon sehr freut im Mai 2020 auf die Ehrung 30 Jahre Schloss am Wörthersee wo sich Roy so wohl fühlte und großen Erfolg hatte mit den bis heute unvergessenen Filmen.

Vorher wird auch noch genau bekannt gegeben wann er mit seiner live band den Wörthersee beehrt mit wieder tollen Überraschungen.

Dort wird sich Bernd auch mit vielen Fans auf ein persönliches Wiedersehen freuen !!!!

Auf die Fragen wie und wo bist du am Tag von Roy Black seinem Geburtstag??? ,grinst Bernd mit Wehmut aber Freude und meint nur:

In Bayern !!!

2020/ 2021 die Zeit rennt, da London und USA zu weit entfernt ist für viele Fans aus dem deutschen Raum und Österreich, werden auch hier bald neue News folgen.

Ich will meine Freude, Liebe, Gemeinsamkeit, Verbundenheit, Spass und Freiheit mit meiner tollen live band professionell, unverfälscht weitergeben und mit jedem Veranstalter unser Programm und die Wünsche mit Power und Vollblut umsetzen auf Knopfdruck!!!

LIVE und nicht mit Handy video gefilmt und ins Internet gesetzt lächelt Bernd wieder.

Frage über Musical gibt es bald nähere Details.

Wer, wie, was, wann und wo diese Entscheidung übernimmt Bernd selbst in engster Absprache, denn ihm wurde ein ganz besonderes Talent in die Wiege gelegt und mit dem spielt man nicht.

Ich danke jedem

Bernd Roberts live 2020/21

Booking: berndrobertsmusic@gmail.com

Text: Interview Frau Brück

Info- und Bildquelle: Christine Christel/Bernd Roberts Management

