Rosenstein & Söhne Premium-Eiswürfelmaschine EWS-2200

Eiswürfel oder eiskaltes Wasser per Knopfdruck direkt ins Glas

– 2in1: Für Eiswürfel und kaltes Wasser

– Fertige Eiswürfel in nur 6 Minuten

– Bis zu 12 kg Eis pro Tag

– LCD-Display mit Timer-Funktion

– 2 Eiswürfel-Größen wählbar

Eisgekühlt schmeckt´s einfach besser: Jetzt serviert man Gästen im Handumdrehen köstliche Cocktails mit klirrendem Eis im Glas. Ob Longdrink, Saft, Limo oder Cola – gerade im Sommer sind richtig kalte Getränke eine Wohltat!

Blitzschnell fertiges Eis zur Hand: Einfach eine von 2 Größen wählen und schon nach wenigen Minuten produziert der Eiswürfelbereiter von Rosenstein & Söhne die gewünschten Eiswürfel. Die kalten Würfel lassen sich direkt ins Glas “zapfen”. Der integrierte Spender erleichtert das Portionieren und sorgt für einen sauberen Genuss.

Auch für eisgekühltes Wasser: Die Eiswürfel-Maschine besitzt zugleich einen getrennten Kaltwasser-Spender. Auf Knopfdruck füllt man sein Glas mit herrlich kühlem Wasser. Mmmh, das erfrischt!

Ganz einfaches Nachfüllen: Dank integriertem Wasseranschluss wird der Tank direkt über einen Schlauch betankt. Das ist ideal, wenn man größere Mengen produzieren möchte. Oder man befüllt die Eiswürfel-Maschine einfach per Hand.

– Premium-Eiswürfelmaschine mit Eiswürfel- und Kaltwasserspender

– 2 getrennte Direkt-Spender für Eiswürfel und kaltes Wasser, kein Umweg über Behälter nötig

– Erfrischt schnell: 9 Eiswürfel pro Durchgang (6-12 Minuten), bis zu 12 kg Eis pro Tag

– Für viele Getränke-Variationen zwischen 2 Eiswürfelgrößen wählen

– Hygienischer als ein offener Eiswürfelbehälter, kein Hantieren mit Zange oder Schaufel

– Integrierter Kaltwasser-Spender für gekühltes Wasser auf Knopfdruck

– Wassertank-Volumen: 2 Liter

– Eisvorrat: bis zu 800 g

– Einfache Einstellungen über 5 Knöpfe

– LCD-Display: übersichtliches Bedienpanel an der Front mit Kontroll-Leuchten

– Timer-Funktion für automatisches Ein- und Ausschalten der Maschine

– Direkter Wasseranschluss möglich: zum komfortablen Nachfüllen des Tanks

– Leistung: 100 Watt

– Stromversorgung: 220-240 V AC, 50 Hz

– Maße: 38,9 x 36,3 x 25,2 cm, Gewicht: 9,5 kg

– Eiswürfelmaschine EWS-2200 inklusive Wasserzuleitung, Abtropfgitter und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107385763

Preis: 199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7041-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7041-3002.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/CAhpGjSs

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

