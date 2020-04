Rosenberger OSI launcht Online-Shop

Ab sofort können Produkte des Verkabelungsspezialisten online bestellt werden

Augsburg, 8. April 2020 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Hersteller von innovativen faseroptischen Verkabelungsinfrastrukturen in Europa, hat einen Online-Shop für LWL-Profis eröffnet. Unter der Adresse osi.rosenberger.shop können Kunden ab sofort ohne Mindestbestellwert Produkte direkt vom Hersteller beziehen.

„Mit unserem neuen Webshop wollen wir unsere europäischen Kunden noch schneller mit den gewünschten Produkten beliefern. Dazu bieten wir auch telefonische Unterstützung und Beratung beim Kauf bzw. in der Auswahl der Produkte im e-Shop“, so Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI. Aufgrund eines großen Lagerbestands kann der Verkabelungsspezialist bei Eingang der Bestellung bis 15.00 Uhr eine Lieferzeit von zwei Werktagen garantieren, insofern das Produkt vorrätig ist. Diese Info ist direkt im Webshop einzusehen.

Ohne Mindestbestellwert direkt vom Hersteller

Rosenberger OSI vertreibt über die Plattform LWL-Trunks, LWL-Patchkabel, LWL-Kabel & Zubehör sowie Kupferverkabelung – alles aus eigener Fertigung. Die Belieferung erfolgt innerhalb der Europäischen Union. Zugänglich ist der e-Shop für LWL-Profis erst einmal auf Deutsch. Die englische Version wird zeitnah folgen. Der Clou für die Online-Kunden: Es kann ohne Mindestbestellwert geordert werden, sodass auch die kleinste Größe sofort lieferbar ist. Ab 100 Euro Bestellwert erlässt Rosenberger OSI zudem die Versandkosten.

Individuelle Beratung und Garantieversprechen

Sollten Kunden spezielle Fragen an den Verkabelungsspezialisten haben, steht eine professionelle telefonische Unterstützung sowie Verkaufsberatung zur Verfügung. Außerdem profitieren die Kunden von einem transparenten Bestellvorgang. So können die letzten Bestellungen im persönlichen Account eingesehen und schnell nachgeordert werden. Darüber hinaus steht immer ein Tracking-Link für die Nachverfolgbarkeit der Lieferung bzw. zur Einsicht des Lieferstatus bereit. Die Produkte werden wie gewohnt in bewährter Rosenberger OSI Qualität und mit einer fünf Jahres-Garantie auf alle Systemkomponenten geliefert.

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 gilt Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) europaweit als Experte für faseroptische Verkabelungs- und Servicelösungen für Rechenzentren, lokale Netzwerke, Telekommunikation und Industrie.

Die Produkte und Dienstleistungen sind überall dort zu finden, wo größte Datenmengen schnell und sicher übertragen werden müssen. Neben der Entwicklung und Herstellung des breiten Portfolios an LWL- und Kupferverkabelungssystemen, bietet Rosenberger OSI darüber hinaus eine Vielzahl an Services wie Planung, Installation und Instandhaltung von Verkabelungsinfrastrukturen an. Rosenberger OSI beschäftigt rund 650 Mitarbeiter in Europa und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland.

Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

Media Contact:

Rosenberger OSI

Miriam Humml

Tel.: +49 (821) 24924-928

miriam.humml@rosenberger.com

Profil Marketing

Martin Farjah

Tel.: +49 (531) 387 33 22

m.farjah@profil-marketing.com