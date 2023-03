Rosenberger OSI erweitert den Produktionsstandort Mexiko

Verkabelungsspezialist erweitert ab diesem Jahr das Telekommunikationsportfolio in Apodaca bei Monterrey und erhöht Zahl der Mitarbeitenden

Augsburg, 7. März 2023 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services, gibt bekannt, dass die Expansionsstrategie in Mexiko im Jahr 2023 fortgeführt wird: Neben einer erweiterten Produktionsfläche im Werk in Apodaca werden nun auch weitere Telekommunikationsprodukte für Fiber-to-the-Antenna gefertigt. Passend zur Produktionserweiterung wird zudem die Zahl der Mitarbeitenden deutlich erhöht. Parallel dazu ist eine effizientere Supply-Chain zum Vorteil für die Kunden sowie die weitere Optimierung bei der Materialwirtschaft vorgesehen.

Ende 2019 berichtete Rosenberger OSI zuletzt zur angestrebten Expansion in Mexiko. Das Werk in Apodaca liegt nahe dem Flughafen von Monterrey und bildet eine entscheidende Achse zwischen den USA und Mexiko City. Im Fokus des nordamerikanischen Standorts steht die Produktion der robusten Verkabelungslösungen im Telekommunikationssegment.

Neuer Produktionsbereich für weitere robuste Verkabelungssysteme der Telekommunikation

Das insgesamt 15.000 m2 große Areal umfasste bis heute zwei Abschnitte, in welchen Rosenberger einerseits auf 4.000 m2 (Fläche A) die entsprechenden Fiber-Optik-Produkte fertigte, andererseits auf 7.000 m2 (Fläche C) Lösungen für die Automotive-Industrie produzierte. Nun soll die kleinere Fläche um zusätzliche 4.000 m2 (Fläche B) erweitert werden, um Ende des ersten Quartals in Produktion gehen zu können. Im neuen Abschnitt sollen vorwiegend hybride Leitungen in jeglichen Ausführungen bzw. Größen (Faseranzahl / Anzahl der Powerkontakte / Querschnitt-Größen) gefertigt werden. Dies beinhaltet Trunks und Jumper, in denen sowohl LWL als auch Kupferleiter verbaut sind.

Aufstockung der Belegschaft

Durch die größere Produktionsfläche ist auch eine Erhöhung der Zahl der Mitarbeitenden geplant. Bereits 2022 verzeichnete Rosenberger OSI einen 15-prozentigen Zuwachs, sodass insgesamt 200 Mitarbeitende im Zwei-Schichtbetrieb fünf Tage die Woche beschäftigt wurden. Nun sollen weitere 50 bis 100 Personen den neuen Produktionsbetrieb stärken.

Optimierung Supply-Chain und Materialwirtschaft

Bereits im Jahr 2022 begonnen und ebenfalls in diesem Jahr fortgeführt, ist zudem die Optimierung der internen und externen Supply-Chain, sodass der Prozess der Lieferung bis zum Kunden schneller und reibungsloser erfolgen kann. Darüber hinaus wurde der gesamte Materialfluss in der Produktion anhand einer Wertstromanalyse im Jahr 2022 analysiert und verbessert, sodass im aktuellen Jahr noch größere Mengen an Produkten produziert werden können.

Expansion erfolgreich

„Das ‚Unternehmen Mexiko‘ hat sich in den letzten zwei Jahren als sehr erfolgreich erwiesen. Mit noch mehr Produktionsfläche, neuen Produkten und mehr Mitarbeitern im Jahr 2023 sind wir bestrebt, den nordamerikanischen Telekommunikationsmarkt weiter auszubauen und stetig neue Kunden zu akquirieren. Wir freuen uns auf die kommenden Meilensteine am nordamerikanischen Markt“, so Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

Pressemeldung als Word-Dokument: 2303_Rosenberger_OSI_Mexiko_final



Bildmaterial zum Download: Rosenberger_OSI_Mexico-Expansion_Picture.zip

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt. Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 780 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

Pressekontakt:

ROSENBERGER OSI

Miriam Miller

Tel.: +49 (821) 24924-928

miriam.miller@rosenberger.com

PROFIL MARKETING OHG

Martin Farjah

Public Relations

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 – 22

Fax: +49-531-387 33 – 44

m.farjah@profil-marketing.com