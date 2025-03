Ronny Gander – Gemeinsam stark

Ronny Gander’s Schlagerherz pocht tief im Brandenburger Land, an der Mündung der Oder und Neiße, inmitten zahlreicher Seengebiete und einer beeindruckenden Flora und Fauna, zwischen UNESCO-Welterbe und vielzahlig geschützter, historischer Kulturdenkmale. Das literarische Vermächtnis des Brandenburgers Theodor Fontane weht über Deiche, Täler, Wiesen und Moore, und recht nahe gelegen befindet sich das Kloster Neuzelle, zu diesem sich in den kommenden Jahrzehnten ein neues Kloster gesellen wird, das zurückgekehrte Mönche des Zisterzienserordens errichten werden. “Die Gesellschaft braucht Zusammenhalt und wir möchten Zusammenhalt stiften“, so sagen es die einst aus jener Brandenburgischen Region ausgesiedelten Zisterzienser. “Wir wollen dafür sorgen, dass die Gemeinschaft zusammenwächst und eine Einheit wird.“

Inmitten dieser mächtigen Ballung an Geschichte, Natur und Kultur ist Ronny Gander aufgewachsen und als Schlagerinterpret erfolgreich geworden. In der Gegend ringsum seines Lebensortes ist er bekannt, wird geliebt und geschätzt … eine starke Verbindung zwischen Ronny, seiner Heimat und Fans seiner Musik.

Und so ist es passend, dass Ronny Gander für seine neue Single das gleichnamige Titellied seines aktuellen Albums “Gemeinsam stark“ ausgewählt hat. Der Song ist Herzensangelegenheit und Leitmotiv mit besonderer Mission: In einer unruhigen und ungewissen Zeit besinnen wir uns stärker auf das gesellschaftliche Miteinander, rücken näher zusammen, bewegen uns sozial aufeinander zu. Verpackt ist die Botschaft in eine Liebesballade, die mit ihrer Lyrik stellvertretend die Botschaften ausspricht, die Ronny Gander wichtig sind:

’Gemeinsam stark. Gemeinsam leben. Zusammen bleiben – für jetzt und alle Zeit. Gemeinsam stark. Gemeinsam leben. Seite an Seite – ich bin bereit.’

Das bewährte Texter- und Kompositionsteam Gander/Brugger werkelte auch für diesen Song (Musik: Kathrin Brugger; Text: Ronny Gander und Kathrin Brugger) wieder Hand in Hand und übergab die konzeptionelle Ausfertigung in René Prasky’s Musikproduktionsschmiede, aus der dann eine sanfte und harmonische Ballade entstand; vollendet mit Ronny’s warmer und perfekter Schlagerstimme. Im behaglichen 77-BPM-Tempo schmeichelt sich “Gemeinsam stark“ behutsam an die Lauschenden heran und empfiehlt sich durchaus – sowohl textlich als auch melodisch – für einen verschmusten Tanz in sternenerleuchteter Nacht.

Für das Musikvideo verließ Ronny Gander im Januar allerdings seine Heimatregion Brandenburg, und das winterkalte Deutschland, und brach nach Gran Canaria zu Musiker und Videofilmer Oliver Thomas (www.ao-productions.de) auf, der ihn auf der wetterfreundlichen Kanarischen Insel zu “Gemeinsam stark“ mit einem charmanten Video-Plot passend in Szene setzte.

Der Song “Gemeinsam stark“ wird ab Mitte März für Rundfunk und Streamingportale veröffentlicht. Für Musikfans, die Ronny Gander musikalisch ausführlicher genießen wollen, gibt’s das gleichnamige aktuelle CD-Album. Weitere Informationen dazu auf der Webseite: www.ronny-gander.de.

(Quelle und Text: Ariane Kranz, audioway MUSIC & MEDIA)

Medien-PR:

Ariane Kranz

audioway MUSIC & MEDIA

Telefon: (030) 245 308 58

Postfach 150107, 10663 Berlin

audioway.publicrelations@gmail.com

www.audioway.de