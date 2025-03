Acht Länder und 17 Welterbestätten – Princess Cruises schaltet Asienprogramm für 2026/27 frei

München – Princess Cruises (www.princescruises.de) hat ihr Asienprogramm für die Saison 2026/27 zur Buchung freigegeben. Zur Auswahl stehen insgesamt zehn unterschiedliche Routen an Bord der Diamond Princess, auf denen 28 Häfen in acht Ländern angesteuert werden. Als Heimathafen dient dem 2.670 Passagieren Platz bietenden Schiff Singapur.

Während der zwischen elf und 32 Tagen dauernden Kreuzfahrten erleben die Gäste einen abwechslungsreichen Mix aus maritimen Erlebnissen und beeindruckenden Landgängen. So stehen unter anderem Über-Nacht-Aufenthalte in der Ha Long Bay und im nördlichen Hanoi (Cai Lan), in Hongkong, in Laem Chabang – dem Tor zu Bangkok – sowie in Osaka auf dem Programm. Die Routen ermöglichen darüber hinaus den Besuch von 17 UNESCO-Welterbestätten, zu denen auch der 1859 gegründete Botanische Garten von Singapur mit seiner beeindruckenden Vielfalt von über 10.000 Pflanzenarten und die historischen Monumente des alten Nata zählen.

Im Detail stehen verschiedene Highlights zur Auswahl. Reisende können sich beispielsweise auf elf- bis 17-tägige Kreuzfahrten ab/bis Singapur freuen, auf denen Vietnam und Malaysia im Mittelpunkt stehen.

Eine besondere Attraktion stellt eine zweiwöchige Reise dar, in deren Verlauf die Gäste Weihnachten und Neujahr auf See verbringen und dabei Kuala Lumpur (Port Kelang), Ho-Chi-Minh-Stadt (Phu My) und Laem Chabang besuchen. Ergänzt werden diese Angebote durch längere Fahrten (17 und 25 Tage), auf denen die Diamond Princess Ziele in Malaysia, Thailand und Vietnam ansteuert.

Beendet wird die Saison am 13. Februar 2027 mit einer 32-tägigen Fahrt von Singapur nach Japan (Yokohama), die auch in Teilabschnitten gebucht werden kann. Auf dem Routenplan stehen hier die Destinationen Taiwan, Vietnam und Hongkong sowie japanische Ziele wie Ishigaki, Okinawa oder Kobe, dem Sprungbrett für Ausflüge nach Kyoto.

Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Im Herbst 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.