Rolltop-Tasche Ed & Damenrucksack Eden: Die neuen Bestseller von Feuerwear

Köln, im Dezember 2021 – Seit über 15 Jahren überzeugt Feuerwear seine Kunden bereits mit robusten und langlebigen Unikaten aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch. Da überrascht es nicht, dass auch die beiden neuesten Produkte die Herzen der Fans höherschlagen lassen. Rolltop-Tasche Ed überzeugt mit Style und variablem Stauraum. Damenrucksack Eden punktet mit handlicher Größe und zeitlosem Design. Beide sind in den Farben Schwarz Rot und Weiß erhältlich und ein Hingucker unterm Weihnachtsbaum.

Aus recycelten Rohmaterialien, nachhaltig, langlebig, einzigartig, vegan und damit voll im Trend: Das sind auch Rolltop-Tasche Ed und Damenrucksack Eden von Feuerwear. Gefertigt aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch, sind sie wasserabweisend und überzeugen sie außerdem durch ihre Robustheit. Jedes Teil ist ein einzigartiges Unikat mit echten Einsatzspuren.

Steck den Tag in die Tasche mit Ed

Rolltop-Tasche Ed überzeugt jedes Geschlecht gleichermaßen. In seinem Hauptfach finden Snacks, Trinkflasche und auch ein Laptop mit bis zu 13 Zoll Größe locker Platz. Mit seinen Maßen von 38 cm Breite, 13 cm Tiefe und zwischen 27 und 41 cm Höhe macht er auch an schmaleren Körpern noch eine gute Figur. Der 140 cm lange Tragegurt ermöglicht das begquene Tragen cross-Body oder lässig über der Schulter. Ob Schule, Uni, Büro, Außendienst oder Shopping-Trip in die City – Ed überzeugt jede Weihnachtsfrau und jeden Weihnachtsmann, die regelmäßig das Haus verlassen und Wert auf Qualität legen.

Eden: Zündstoff für jedes Outfit

Nur rund 1 kg wiegt der kleine Damerucksack im praktischen Format und ist damit ein echtes Leichtgewicht. An Qualität und verarbeitetem Feuerwehrschlauch wurde bei einer Größe von rund 32 cm Breite, 11 cm Tiefe und 36 cm Höhe dennoch nicht gespart. Mit insgesamt vier Fächern ist Eden ein kleines Raumwunder – zumal sogar Tablets unnd E-Book-Reader bis zu 13 Zoll Größe ihren Platz finden. Besonderer Clou sind die sich selbst findenden magnetischen Knöpfe, die unter der Klappe versteckt sind. Eine Ziernaht versteckt außerdem den Reißverschluss des äußeren Einsteckfaches, sodass Schlüssel etc. sicher aufbwahrt werden können. Ob sportlich in knalligem Rot, zeitlos in schlichtem Weiß oder elegant in klassischem Schwarz – Eden bereitet nahezu jeder Dame eine große Weihnahctsfreude.

Preise & Verfügbarkeit

Sowohl Ed als auch Eden sind in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz im Onlineshop sowie bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich. Ed kostet 149 Euro. Eden ist für 189 Euro erhältlich.

