Rockwell Automation kündigt verbesserte Flexibilität und Sicherheit durch neue Configure-to-Order-Option für Box-PCs an

Düsseldorf, 28. August 2023 – Rockwell Automation das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die Markteinführung seiner neuen ASEM™ 6300B Configure-to-Order Box-PCs bekannt gegeben. Diese bieten zusätzliche Funktionen, mit denen Benutzer ihre Computing-Lösungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen anpassen können.

Benutzer können ihren individuellen Bedürfnissen gemäß auswählen, welche der neuen Funktionen sie in ihre bestehende Konfiguration aufnehmen möchten. Zu diesen Optionen gehören ein Trusted Platform Module (TPM)-fähiges BIOS und Konnektivität über große Entfernungen.

Diese Einheiten sind auch mit Optionen zur Erweiterung der Systemkonfiguration (einschließlich Unterstützung für RAID), Kommunikationsschnittstellen und Speicheroptionen einschließlich CFAST erhältlich. Diese Configure-to-Order PCs bieten nun ein erweitertes Angebot aus der Intel Atom-Familie mit x5-Prozessor sowie zwei Neueinführungen innerhalb der Atom-Linien (Dual-Display Box-PC-Familie und eine zusätzliche Single-Display-Option).

ASEM 6300B Box-PCs verbessern die Cybersicherheit durch die Integration der ThinManager®-Software. Mehrere PCs mit lokal gespeicherten Anwendungen, die in einer Fabrikhalle verteilt sind, können die Angriffsfläche und Sicherheitsrisiken erhöhen. Mit der ThinManager-Software können Anwendungen von einem zentralen und sicheren Standort aus ausgeführt und gewartet werden.

Die ASEM 6300B PC-Einbaueinheiten sind kompakt und leicht, aber dennoch leistungsfähig und damit ideal für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), Industrial Internet of Things (IIoT)-Gateways und Datenerfassungsanwendungen.

Außerdem sind diese Geräte in lüfterloser Bauweise erhältlich, was optimal für Anwendungen mit geringem Wartungsaufwand ist. Für Industriebetriebe, die eine zusätzliche Kühlung erfordern, werden auch lüftergekühlte Geräte angeboten.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Industrieautomatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um zu erweitern, was menschlich möglich ist, und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt rund 28.000 Problemlöser, die für seine Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Lösung Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

