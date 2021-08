Rockwell Automation im Rahmen der Auszeichnung Microsoft Internet of Things Partner of the Year 2021 zum Finalisten gewählt

Branchenführer unter mehr als 4.400 Nominierungen in über 100 Ländern anerkannt

Düsseldorf, 11. August 2021 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte auf industrielle Automation und digitale Transformation spezialisierte Unternehmen, wurde im Rahmen der Auszeichnung Microsoft Internet of Things Partner of the Year 2021 zum Finalisten gewählt. Das Unternehmen wurde als einer der weltweit führenden Microsoft-Partner für seine herausragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

“Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung von Microsoft erhalten zu haben”, berichtet Blake Moret, Vorsitzender und CEO von Rockwell Automation. “Die Ergebnisse für unsere Kunden stehen stets im Fokus von Rockwell, und durch die Zusammenarbeit mit Microsoft können wir diesen Vorsatz noch besser erfüllen. Mit unseren intelligenten Industriesystemen können unsere Kunden Kosten bei der Infrastruktur einsparen, die Wertschöpfung beschleunigen und die Produktivität erhöhen.”

Mit der Auszeichnung Microsoft Partner of the Year werden Microsoft-Partnern gewürdigt, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft-basierte Lösungen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Auszeichnung ist in verschiedene Kategorien unterteilt, und die Preisträger werden unter mehr als 4.400 eingereichten Nominierungen aus über 100 Ländern weltweit ausgewählt. Rockwell Automation wurde für herausragende Lösungen und Dienste im Bereich des IoT gewürdigt.

Mit der Auszeichnung Internet of Things Partner of the Year wird ein Microsoft-Partner geehrt, der auf der Grundlage von dessen intelligenten Cloud- und Edge-Lösungen, wie Azure, IoT und Edge-Geräten, IoT-Lösungen konzipiert, entwickelt und bereitgestellt hat. Diese Lösungen helfen Unternehmen, ihr Geschäft rasch zu verbessern, indem sie die Transparenz ihrer digitalen Assets erhöhen und so z. B. aufzeigen, wo sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden oder welche Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, um Ausfallzeiten vollständig zu vermeiden. Infolgedessen erzielen sie schneller geschäftliche Erfolge und können den Wert für ihre Kunden steigern.

“Es ist mir eine Ehre, die Gewinner und Finalisten der Auszeichnung Microsoft Partner of the Year 2021 bekanntzugeben”, erklärt Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief von Microsoft. “Diese bemerkenswerten Partner haben ein enormes Engagement für die Entwicklung von erstklassigen Lösungen für Kunden an den Tag gelegt – von der Cloud bis zum Edge – und sind einige der besten und leistungsfähigsten Unternehmen, die unser Ökosystem zu bieten hat.”

Die Pressemitteilung von Microsoft mit weiteren Informationen über die Auszeichnung sowie einer vollständigen Liste der Gewinner und Finalisten finden Sie hier: https://news.microsoft.com/2021/07/08/microsoft-announces-2021-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 24.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

Folgen Sie Rockwell Automation auf Twitter @ROKAutomationDE und LinkedIn

Firmenkontakt

Rockwell Automation

Nadine Sorrentino

Zur Gießerei 19

76227 Karlsruhe

01518957156

0721 9650-666

rockwellautomation@hbi.de

http://www.rockwellautomation.com

Pressekontakt

HBI GmbH

Sebastian Wuttke

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+ 49 (0) 89 99 38 87 36

rockwellautomation@hbi.de

http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Microsoft