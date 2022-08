Rockwell Automation eröffnet die Registrierung für die 31. jährliche Automation Fair®, die wieder nach Chicago kommt

Fertigungs- und Technologieexperten treffen sich auf der jährlichen Veranstaltung, auf der neue Innovationen im Bereich der Automatisierung, umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und vieles mehr vorgestellt werden!

Düsseldorf, 25. August 2022 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, freut sich bekanntzugeben, dass die Anmeldung für die Automation Fair 2022, die von Rockwell und den Mitgliedern seines globalen PartnerNetwork™-Programms veranstaltet wird, ab sofort möglich ist. Die jährliche Veranstaltung findet vom 14. bis 17. November im McCormick Place West in Chicago, Illinois in den USA statt. Erwartet werden mehr als 10.000 Führungskräfte aus den Bereichen Fertigung und Technologie aus der ganzen Welt, um die neuesten Lösungen kennenzulernen, innovative Anwenderberichte zu hören, an technischen Schulungen teilzunehmen und bei Networking-Veranstaltungen zusammenzuarbeiten.

Die Automation Fair wird die Leistungsfähigkeit und den Wert einer ganzheitlichen Unternehmensvernetzung präsentieren, um datengestützte Einblicke zu liefern. Dazu werden die neuesten Lösungen für die industrielle Produktion ausgestellt. Die Veranstaltung bietet außerdem Hunderte von Lern- und Schulungsmöglichkeiten, von interaktiven technischen Diskussionen und praktischen Übungen bis hin zu Industrieforen, die sich mit den aktuellen Herausforderungen befassen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in Chicago zusammenkommen, um mehr als 30 Jahre Automation Fair zu feiern“, sagte Tina Dear, Vice President of Global Marketing bei Rockwell. „Wir feiern nicht nur die Gemeinschaft, die die Automation Fair zusammenbringt, sondern auch die Ergebnisse, die wir für und mit unseren Partnern und Kunden erzielen. Wir stellen erstaunliche Inhalte und eine beeindruckende, 200.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche zusammen, die alle Branchen abdeckt und zeigt, wie jeder Betrieb noch bessere Ergebnisse erzielen kann. Wir freuen uns darauf, diese zur bestmöglichen Automation Fair zu machen!“

Process Solutions User Group/PSUG | 14. und 15. Nov. (zahlungspflichtig)

Am 14. und 15. November werden Kunden der Prozessautomatisierung im Rahmen der PSUG über bewährte Verfahren, innovative Ansätze und neue Technologien diskutieren und sich darüber informieren. Die Veranstaltung bietet Keynotes von Führungskräften, aufschlussreiche technische und von Kunden geleitete Sitzungen sowie Praxis-Workshops zu den wichtigsten Themen von heute, darunter Kontrollstrategien, Optimierung und Prozesssicherheit. Die PSUG ist eine kostenpflichtige Veranstaltung, die bis zum 15. Oktober zu einem Frühbucherpreis von 399 $ und danach zu einem Preis von 599 $ angeboten wird.

Perspectives | 15. Nov. (Nur auf Einladung)

Globale Medien- und Branchenanalysten sind eingeladen, am 15. Nov. an der „Perspectives“ im Rahmen der Automation Fair teilzunehmen. Führungskräfte von Rockwell Automation und führende Unternehmen der Branche werden zeigen, wie Unternehmen die für ihre Kunden erzielten Ergebnisse feiern und Strategien diskutieren, um Chancen und Herausforderungen in Bereichen wie Cyber-Sicherheit und Mitarbeitermangel anzugehen. Sie werden über kritische Themen sprechen, die sich auf die Branche auswirken, sowie Vordenker- und Führungskräfte-Keynotes halten.

Automation Fair | 16. und 17. Nov.

Die Automation Fair findet vom 16. bis 17. November statt und bietet auf über 200.000 Quadratmetern interaktive Ausstellungen von mehr als 100 führenden Unternehmen und mehr als 150 Bildungsangebote. Die Foren, in denen Best Practices und der Austausch mit anderen führenden Unternehmen vorgestellt werden, behandeln eine Vielzahl von Themen wie Nachhaltigkeit und OEM sowie branchenspezifische Herausforderungen und Ergebnisse. Zu den hervorgehobenen Branchen gehören:

– Diskret – Auto, Lager und Logistik

– Hybrid – Konsumgüterindustrie, Life Sciences und Reifen

– Prozess – Bergbau, Metallindustrie, Chemie, Öl und Gas, Zellstoff und Papier sowie Wasser/Abwasser.

In Praxis-Workshops werden interaktive Hardware- und Software-Schulungen angeboten, während in Produkt- und Technologie-Sitzungen interaktive Diskussionen mit Schwerpunkt auf innovativen Anwendungsfällen und Demonstrationen stattfinden werden. Die Sitzungen sind nach 20 Schwerpunktbereichen und nach Aufgabenbereichen gegliedert, um Kunden bei der Erstellung ihrer Lernpläne zu unterstützen.

Die Anmeldung für die Automation Fair und PSUG ist jetzt möglich.

Das Rockwell Automation PartnerNetwork™ Program

Das PartnerNetwork-Programm von Rockwell Automation ermöglicht weltweit agierenden Herstellern Zugang zu einem partnerschaftlichen Netzwerk an Unternehmen, die modernste Spitzenlösungen entwickeln, implementieren und unterstützen mit dem Ziel, die Maschinenleistung zu verbessern sowie werksweite Optimierung und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Hauptsitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin (USA). Das Unternehmen beschäftigt etwa 25 000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com

Firmenkontakt

Rockwell Automation

Tiziana Oliva

Zur Gießerei 19-27

76227 Karlsruhe

+49(0)174 310 29 52

rockwellautomation@hbi.de

http://www.rockwellautomation.com

Pressekontakt

HBI GmbH

Sebastian Wuttke

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+ 49 (0) 89 99 38 87 36

rockwellautomation@hbi.de

http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Rockwell Automation