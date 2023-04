Rockwell Automation beschleunigt den digitalen Wandel der Verpackungsindustrie auf der Interpack 2023

Rockwell Automation stellt auf der Interpack 2023 neue Technologien und Lösungen zur Verbesserung der Produktivität und Senkung der Betriebskosten vor

Düsseldorf, 12. April 2023 – Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird auf der Interpack 2023, die vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf stattfindet, die neuesten Technologien und Lösungen zur Verbesserung der Produktivität und Senkung der Gesamtbetriebskosten in der Verpackungsindustrie vorstellen.

Auf der Veranstaltung rund um die Verpackungsindustrie, wird Rockwell Automation darlegen, wie das Unternehmen sowohl Erstausrüster (OEMs) als auch Endanwender aller Branchen dabei unterstützt, mit offenen, vernetzten und skalierbaren Lösungen zentrale Aspekte wie Resilienz, Agilität und Nachhaltigkeit zu fördern und zu steigern. Außerdem werden zahlreiche Technologien, intelligente Geräte und Informationslösungen vorgestellt, die Unternehmen bei der Planung, dem Betrieb, der Wartung und dem Schutz effektiv unterstützen.

Zu den vorgestellten Technologien gehören:

– Interaktive Emulate3D™ – Eine Software für dynamische digitale Zwillinge zur virtuellen Inbetriebnahme, um die mit Automatisierungsinvestitionen verbundener Risiken zu verringern.

– Dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix – Diese Antriebe bieten Herstellern dezentrale Bewegungssteuerungslösungen, mit denen sie ihre Konzepte vereinfachen und intelligentere Maschinen bauen können.

– MagneMotion® -Technologie: ein intelligentes Transportsystem für den schnellen und effizienten Transport leichter Lasten. Dabei handelt es sich um ein modulares, skalierbares Linearmotorsystem, das die unabhängige Steuerung mehrerer Triebmaschinen auf geraden oder gekrümmten Bahnen ermöglicht.

– Fiix, ein cloudbasiertes, KI- und computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS). Fiix unterstützt Unternehmen beim Management ihrer gesamten Instandhaltung. Tausende Anlagen, Arbeitsaufträge und Teile werden mit wenigen Klicks zentral verwaltet.

Dank des umfassenden Portfolios können Kunden neue Möglichkeiten erkennen und Geschäftsziele erreichen, indem sie digitale Technologien in ihrer gesamten Wertschöpfungskette einsetzen und nutzen und somit intelligentere, nachhaltige und sicherere vernetzte Lösungen anbieten.

Rockwell Automation teilt sich einen Stand mit SN Maschinenbau, einem Gold-OEM-Partner, der führende Hochgeschwindigkeits-Beutelverpackungsmaschinen herstellt, die das modulare, skalierbare, lineare Greifer-Bewegungssystem iTRAK von Rockwell Automation für die Handhabung von Beuteln nutzen. Kezzler, ein Partner von Rockwell Automation, wird ebenfalls auf dem Stand vertreten sein und ist auf Serialisierung, Track & Trace mit einer Cloud-basierten Produktdigitalisierungs- und Rückverfolgbarkeitsplattform spezialisiert.

„Rockwell Automation verfügt über das nötige fachliche und technologische Know-how, um Kundenanforderungen in jeder Phase der Produktionskette zu erfüllen. Dazu gehören auch Cybersecurity-Services zum Schutz der Integrität intelligenter Fertigungsprozesse und Nachhaltigkeitslösungen, die Daten und Erkenntnisse nutzen, um die Produktivität zu verbessern, sowie die Effizienz zu steigern und Energie zu sparen“, erklärt Roger Gaemperle, Industry Strategy & Marketing-Manager – Consumer Packaged Goods & Life Science EMEA bei Rockwell Automation.

Besuchen Sie Rockwell Automation am Stand C40 in Halle 6, um eine ganz neue Generation von Verpackungs- und Verarbeitungssystemen zu erleben.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Industrieautomatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um zu erweitern, was menschlich möglich ist, und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt rund 26.000 Problemlöser, die für seine Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Lösung Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

