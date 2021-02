Rockstone Research zu Ximen Mining: $5 Mio. USD Finanzspritze läutet neues Produktionszeitalter der ultra-hochgradigen Kenville Untergrund-Goldmine ein

Ximen gelingt der finanzielle Durchbruch für sein schlüsselfertiges Goldminenprojekt

Starker Vertrauensbeweis für den angehenden Goldproduzenten Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM; Frankfurt: 1XMA, WKN: A2JBKL)

“Was lange währt, wird endlich gut!”

Die heutige News ist “ein wichtiger Meilenstein in Richtung Produktion”, wie CEO Chris Anderson kommentierte. Ximen hat mit einer Metallhandelsgesellschaft aus der Schweiz einen $5 Mio. USD (ca. $6,4 Mio. CAD) Finanzierungsvertrag abgeschlossen. Jetzt kann es (endlich) so richtig losgehen!

Das Beste an dieser Finanzierung: Es findet keine Verwässerung der Aktionäre statt. Mit aktuell nur 72 Mio. Aktien im Markt hat Ximen als angehender Goldproduzent eine extrem enge Aktienstruktur – und die Börsenbewertung liegt bei nur $25 Mio. CAD.

Das $5 Mio. USD Darlehen muss mit rund 3000 Unzen Gold zurückbezahlt werden. Ximen gab heute bekannt, die Geldmittel unter anderem für den Abbau einer 10.000 t Großprobe (“bulk sample”) und den Bau des neuen Stollens in der Kenville Untergrund-Goldmine im Süden von British Columbia zu verwenden.

Unter der Annahme eines konservativen Goldgehalts von einer halben Unze Gold bzw. 15,6 g/t würde die bevorstehende 10.000 t Großprobe also rund 5.000 Unzen Gold beinhalten (dank hoher Gewinnungsraten von bis zu 99%) mit einem aktuellen Verkaufswert von ca. $11,7 Mio. CAD. Abzüglich der Darlehensrückzahlung (in Gold) würden also noch rund $5 Mio. CAD in der Kasse verbleiben. Ein großartiger Deal für das Unternehmen und für uns Aktionäre!

Sobald die Genehmigung eingetroffen ist (“innerhalb von 8 Wochen”, so die News), wird das Darlehen ausbezahlt und die Großprobe kann unverzüglich abgebaut und dadurch Geld verdient werden. Nach einer ersten 10.000 t Großprobe könnte Ximen eine 50.000 t Großprobe beantragen, woraus rund 25.000 Unzen Gold gewonnen werden können (aktueller Verkaufswert rund $60 Mio. CAD). Lange kann ich mir die Ximen-Aktie nicht mehr auf derartig niedrigem Kursniveau vorstellen und wäre über einen ab heute starken Aufwärtstrend mit Erreichen eines neuen Allzeithochs in wenigen Wochen nicht überrascht.

Chris Anderson (Präsident und CEO von Ximen) kommentierte in der heutigen News: “Diese nicht-verwässernde Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung der Kenville-Goldmine in Richtung Produktion. Nach monatelangen Verhandlungen freuen wir uns sehr, dass wir uns mit einem erfahrenen Unternehmen, das unsere Branche versteht, geeinigt haben und das uns den letzten Schritt zur Deckung unseres Cashflow-Bedarfs ermöglicht.”

Während den letzten Monaten hat Ximen auch seinen Fuhrpark für den Kenville-Minenstart aufgestockt und in Schuss gebracht, um sofort nach Genehmigungserteilung mit dem Abbau beginnen zu können: …

Unternehmensdetails

Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Kanada V6C 3K4

Telefon: +1 604 488 3900

Email: office@ximenminingcorp.com

www.ximenminingcorp.com

Aktien im Markt: 71.589.368

Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,35 CAD (09.02.2021)

Marktkapitalisierung: $25 Mio. CAD

Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,248 EUR (09.02.2021)

Marktkapitalisierung: €18 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. oder den Autor für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten. Die Nutzungsrechte am (abgeänderten) Titelbild wurden von archy13 erworben.

