Rockstone Research: Apex Critical Metals: Übernahme eines weiteren Karbonatit-Projekts mit Niob-Potenzial

Apex-Direktor Jody Dahrouge verstärkt das Projekt-Portfolio

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77614/Apex_112724_DEPRcom.001.png

Vollbild / Die Aktie von Apex Critical Metals Corp. befindet sich an der kanadischen Heimatbörse seit Jahresbeginn in einem Aufwärtstrend. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei $39 Mio. CAD bzw. €27 Mio. EUR.

Veröffentlichung im Auftrag von Apex Critical Metals Corp. und Zimtu Capital Corp.

Heute verkündete Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC; WKN: A40CCQ; ISIN: CA03753D1042) die Übernahme eines weiteren Karbonatit-Projekts in Kanada, wo bedeutende Niob-Vorkommen vermutet werden. Interessant ist, dass der Apex-Direktor Jody Dahrouge auch ein Direktor beim Projekt-Verkäufer ist. In den vorherigen Rockstone-Reports (siehe hier und hier) wurde bereits hervorgehoben, dass Jody Dahrouge zu den weltweit erfolgreichsten Prospektoren und Projektentwicklern in der Rohstoffbranche gehört. Dies weckt nun hohe Erwartungen bei den Apex-Aktionären, welche gespannt verfolgen können, welches Potenzial das von ihm ausgewählte Projekt bietet und warum er es als besonders aussichtsreich erachtet und in das Apex-Portfolio eingebracht hat.

Bevor untenstehend die heutige Pressemitteilung in einer freien Übersetzung aus dem Englischen wiedergegeben wird, soll an dieser Stelle kurz auf die Besonderheiten von Karbonatiten als Wirtsgesteine für kritische Minerale wie Niob, Tantal und Seltene Erden eingegangen werden. Diese einzigartigen Gesteinsformationen sind bekannt dafür, außergewöhnlich hohe Konzentrationen an wirtschaftlich bedeutenden Elementen zu enthalten und bilden weltweit die Grundlage einiger der bedeutendsten Lagerstätten für strategische Rohstoffe. In den beiden vorherigen Rockstone-Reports wurde auch ausführlich auf Karbonatite und ihre Verbindung zu Niob eingegangen.

Karbonatit-Gesteinsformationen gehören aufgrund mehrerer wichtiger geologischer und geochemischer Eigenschaften zu den besten Explorationszielen für kritische Mineralien wie Niob:

1. Reich an seltenen und kritischen Elementen

Karbonatite sind in der Regel mit einer Vielzahl wirtschaftlich wichtiger Elemente angereichert, darunter Niob, Seltene Erden (REEs), Tantal und andere. Diese Gesteine sind oft der primäre Wirt für Niob-Lagerstätten, wobei einige der größten Niob-Minen der Welt, wie Araxá und Catalão in Brasilien, direkt mit Karbonatit-Formationen in Verbindung stehen.

2. Hohe Niob-Gehalte

Karbonatite sind einzigartig in ihrer Fähigkeit, Niob während ihrer Bildung zu konzentrieren. Niobhaltige Mineralien wie Pyrochlor und Columbit kommen häufig in diesen Formationen vor, was sie für die Exploration sehr vielversprechend macht.

3. Riesige Lagerstätten

Karbonatit-Formationen sind oft mit großflächigen Intrusionen verbunden, die das Potenzial für eine beträchtliche Tonnage bieten. Dies erhöht die Wirtschaftlichkeit des Abbaus dieser Lagerstätten, da sie langfristige Betriebsabläufe unterstützen können.

4. Geophysikalische und geochemische Nachweisbarkeit

Karbonatite weisen oft ausgeprägte geophysikalische und geochemische Signaturen auf, wie z.B. magnetische Anomalien und erhöhte Werte von Elementen wie Niob, REEs und Phosphat. Diese Eigenschaften erleichtern ihre Identifizierung durch moderne Explorationstechniken und verringern das mit der Erkundung verbundene Risiko.

5. Verbindung mit hochwertigen Nebenprodukten

Neben Niob können Karbonatite auch wertvolle Nebenprodukte wie REEs, Fluorit und Apatit (Phosphat) enthalten, was ihr wirtschaftliches Potenzial erhöht. Dies ermöglicht diversifizierte Einnahmequellen aus einer einzigen Lagerstätte.

7. Historischer Erfolg

Viele der größten Niob-Produzenten der Welt sind direkt mit Karbonatiten verbunden und bieten ein bewährtes Explorations- und Minenmodell. Diese Erfolgsbilanz verringert die Unsicherheit und fördert weitere Explorationen in ähnlichen geologischen Umgebungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die einzigartige Geochemie, das hohe Potenzial und die günstigen wirtschaftlichen Eigenschaften von Karbonatitformationen sie zu erstklassigen Explorationszielen für kritische Mineralien wie Niob machen.

Freie Übersetzung der heutigen Pressemitteilung von Apex Critical Metals Corp.:

Apex Critical Metals übernimmt das unterexplorierte 37 km2 große Bianco-Karbonatit-Projekt im Norden Ontarios

3.735 Hektar großes Grundstück umfasst großen Karbonatit-Komplex in einem Gebiet, das für seine bedeutende Niob-Mineralisierung bekannt ist

Vancouver, BC, Kanada / 26. November 2024: Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQB: APXCF) (FWB: KL9) („Apex“ der das „Unternehmen“), ein Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erkundung und die Erschließung von Grundstücken konzentriert, die potenziell reich an Karbonatgestein sind und wirtschaftliche Seltenerdelementen (REEs) einschließlich Niob, ist erfreut, den Erwerb des Bianco-Karbonatitprojekts („Bianco“ oder das „Projekt“) im Nordwesten von Ontario in der Nähe der Gemeinde Big Beaver House bekannt zu geben. Das Projekt umfasst einen großen Karbonatitkomplex, der bisher kaum oder gar nicht erkundet wurde.

Highlights

– Der Komplex wurde in den 1970er Jahren vom Ontario Geological Survey identifiziert und kartiert.

– Er liegt etwa auf halber Strecke zwischen den Karbonatitprojekten Schryburt Lake und Big Beaver House, die beide eine bekannte Mineralisierung von Niob (Nb) und Seltenerdelementen (REE) aufweisen.

– Eine Winterstraße führt in etwa 18 km Entfernung am Projekt vorbei.

Das Bianco-Karbonatit-Projekt liegt etwa 12,5 km südwestlich der Kingfisher Lake First Nation und 156 km nördlich von Pickle Lake, Ontario. Es umfasst 85 Einzelzellen-Bergbau-Claims mit einer Fläche von etwa 3.735 Hektar (9.229,3 Acres) und zeichnet sich durch eine geophysikalische magnetische Anomalie aus, die mit den in der Region beobachteten Karbonatitkomplexen übereinstimmt (Abbildung 1).

„Karbonatite gehören zu den weltweit ergiebigsten Quellen für Niob, Seltene Erden und Phosphat“, sagte Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals. „Durch die Aufnahme von Bianco in unser Portfolio erweitern wir unseren Fokus auf diese wertvollen Systeme, die für Industrien von sauberer Energie bis hin zu fortschrittlichen kritischen Technologien von entscheidender Bedeutung sind.“

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77614/Apex_112724_DEPRcom.002.png

Vollbild / Abbildung 1: Geophysikalische Daten des Restmagnetfelds zeigen eine deutliche magnetische Signatur auf dem Bianco-Grundstück und auf den umliegenden Karbonatiten – Apex Critical Metals

Bianco wurde ursprünglich in den 1970er Jahren im Rahmen einer geologischen Untersuchung in Ontario (OGS) identifiziert und kartiert und liegt in einem Gebiet, das für seine bedeutende Nb-Mineralisierung bekannt ist. Das Projekt liegt strategisch günstig zwischen den Karbonatitprojekten Big Beaver House und Schryburt Lake. Zu den historischen Ergebnissen dieser nahe gelegenen Projekte gehören Proben mit 2,92% Nb₂O₅ über 1,6 Meter und 1,05% Nb₂O₅ über 2 Meter auf dem Grundstück Big Beaver House sowie Probenahmeergebnisse 1,82% Nb₂O₅ in einer Gesteinsprobe („grab sample“) und 0,40% Nb₂O₅ auf 2,43 Metern im Karbonatit-Grundstück Schryburt Lake.1 (Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77614/Apex_112724_DEPRcom.003.png

Vollbild / Abbildung 2: Geologische Karte mit detaillierten Angaben zu den Karbonatitkomplexen, die in den 1970er Jahren vom OGS kartiert wurden, sowie zu den umliegenden Gesteinsarten – Apex Critical Metals

Bemerkenswert ist, dass auf Bianco noch keine Explorationsaktivitäten durchgeführt wurden, was das Potenzial des Standorts als vielversprechendes Ziel für zukünftige Mineralfunde unterstreicht.

Die Mineralisierung in nahe gelegenen oder angrenzenden Projekten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung in den Projekten des Unternehmens.

Bedingungen der Übernahme

Gemäß einem Verkaufsvertrag vom 26. November 2024 zwischen dem Unternehmen und dem Verkäufer (der „Verkäufer“) hat sich das Unternehmen bereit erklärt, eine 100-prozentige Beteiligung an den Claims für eine Gegenleistung von 30.000 CAD in bar („Barzahlung“) zu erwerben, die bei Unterzeichnung des Vertrags zu zahlen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen dem Verkäufer eine 2-prozentige Netto-Schmelzerendite-Lizenzgebühr für die zukünftigen Mineralien gewähren, die aus den Claims nach Erreichen der kommerziellen Produktion gewonnen werden. Der Erwerb des Projekts ist eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen („MI61-101“), da Jody Dahrouge, ein Direktor des Unternehmens, auch Direktor und leitender Angestellter des Verkäufers ist. Die Transaktion ist von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, basierend auf den Ausnahmen gemäß den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI61-101, da der Marktwert der Akquisition nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P. Geo., Senior Geologist bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101 über Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt, der den Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt und geprüft hat. Die in diesem Dokument besprochenen Ergebnisse sind historisch. Eine qualifizierte Person von Apex hat keine ausreichenden Arbeiten oder Datenverifizierungen durchgeführt, um diese Ergebnisse gemäß National Instrument 43-101 zu validieren.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQB: APXCF) (FWB: KL9)

Der Hauptschwerpunkt von Apex Critical Metals Corp. liegt auf der Exploration von Karbonatiten und alkalischen Gesteinen, die das Potenzial für wirtschaftliche Konzentrationen von Seltenerdelementen (SEE) und/oder Niob aufweisen. Das 25 km2 große CAP-Konzessionsgebiet von Apex liegt 85 km nordöstlich von Prince George (British Columbia) und beherbergt einen vielversprechenden, vor Kurzem identifizierten 1,8 km langen Niob-Trend. Das Bianco-Karbonatit-Projekt des Unternehmens umfasst 3.735 Hektar und erstreckt sich über einen großen Karbonatitkomplex in einem Gebiet im Nordwesten von Ontario, das für seine bedeutende Niobmineralisierung bekannt ist.

Karbonatite sind äußerst seltene Gesteinsarten, von denen weltweit weniger als 600 bekannt sind. Sie beherbergen Seltenerdmineralien, Niob, Tantal, Phosphat sowie Uran, Kupfer und Gold. Karbonatite beherbergen die größten und produktivsten Niobvorkommen der Welt, darunter Araxá und Catalão in Brasilien und Niobec in Quebec. Darüber hinaus sind sie die Hauptquelle für Seltene Erden, darunter Mountain Pass in Kalifornien, Mount Weld in Australien und Bayan Obo in der Inneren Mongolei. Sie sind auch wichtige Phosphatquellen (Apatit), darunter Cargill in Ontario. Die Palabora-Mine in Südafrika hat Kupfer, Nickel, Gold, Magnetit und Vermiculit gefördert. Andere Karbonatite sind dafür bekannt, Gold, Eisen, Zirkonium, Fluorit und andere Industriemineralien gefördert zu haben.

Durch den Erwerb einer Vielzahl von Karbonatitprojekten beabsichtigt Apex, potenzielle hochwertige Möglichkeiten zu untersuchen, um die wachsende weltweite Nachfrage nach Spezialmetallen in verschiedenen Branchen zu decken. Apex Critical Metals ist in Kanada an der CSE unter dem Symbol „APXC“, in den USA am OTCQB-Markt unter dem Symbol „APXCF“ und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Symbol „KL9“ oder der WKN: A40CCQ börsennotiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.apexcriticalmetals.com Dort können Sie News Alerts abonnieren, sich unser Video ansehen oder uns auf Facebook, X.com oder LinkedIn folgen.

Im Namen des Vorstands

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Vorstandsvorsitzender

Tel: +1 604 681 1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. ACHTUNG BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen, dass Karbonatite und alkalische Gesteine das Potenzial haben, wirtschaftliche Konzentrationen von Seltenerdelementen und/oder Niob zu beherbergen, und dass das Unternehmen beabsichtigt, potenzielle hochwertige Möglichkeiten zu untersuchen, um die wachsende weltweite Nachfrage nach Spezialmetallen zu decken. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, dass zukünftige Explorationsaktivitäten auf dem Grundstück möglicherweise nicht zu Konzentrationen von Seltenerdelementen führen, oder wirtschaftliche, geopolitische und andere Bedingungen und Entwicklungen, die sich nachteilig auf die Nachfrage nach Spezialmetallen auswirken können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Quelle: https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-acquires-underexplored-9200-acre-bianco-carbonatite-project-northern-ontario/

Rockstone Report-Übersicht

Report #2 “Wie eine spektakuläre Niob-Entdeckung die Begeisterung der Investoren weckte und wo als Nächstes gesucht werden sollte“ (WEB / ENGLISCH – PDF)

Report #1 “Wie eine spektakuläre Niob-Entdeckung die Begeisterung der Investoren weckte und wo als Nächstes gesucht werden sollte“ (WEB / ENGLISCH – PDF)

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77614/Apex_112724_DEPRcom.004.png

Apex Critical Metals Corp.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: info@apexcriticalmetals.com

www.apexcriticalmetals.com

CUSIP: 03753D104 / ISIN: CA03753D1042

Aktien im Markt: 42.659.391

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77614/Apex_112724_DEPRcom.001.png

Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (CSE): APXC

Aktueller Kurs: $0,92 CAD (27.11.2024)

Marktkapitalisierung: $39 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77614/Apex_112724_DEPRcom.005.png

Vollbild / Quelle

Deutschland-Symbol / -WKN: KL9 / A40CCQ

Aktueller Kurs: €0,64 EUR (27.11.2024)

Marktkapitalisierung: €27 Mio. EUR

Kontakt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77614/Apex_112724_DEPRcom.006.png

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report, die genannten Pressemitteilungen und Videos enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie „glauben", „erwarten", „vorhersehen", „beabsichtigen", „schätzen", „potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Apex Critical Metals Corp. und Zimtu Capital Corp. warnen Investoren, dass jegliche hierin bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Apex Critical Metals Corp. verwiesen, um eine umfassendere Erörterung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss (siehe hierunter), da grundlegende Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, hält derzeit keine Aktien von Apex Critical Metals Corp., besitzt jedoch Aktien von Zimtu Capital Corp. und wird somit von der Volumen- und Preissteigerung dieser Aktie profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung dieses Berichts bezahlt, während Zimtu Capital Corp. eine Beteiligung an Apex Critical Metals Corp. hält und somit von der Volumen- und Preissteigerung der Aktie profitieren wird. Beachten Sie, dass Apex Critical Metals Corp. die Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und anderer Dienstleistungen zur Steigerung des Bekanntheitsgrads bei Investoren bezahlt.

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone Research, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Apex Critical Metals Corp. („Apex“; „das Unternehmen“) warnen Investoren, dass jegliche hierin bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Apex verwiesen, um eine umfassendere Erörterung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, die über die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumente zugänglich sind. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Prognosen. Aussagen in diesem Bericht, die zukunftsgerichtet sind, beinhalten, dass die hochgradige Beschaffenheit von Niob an die spektakuläre Entdeckung von WA1 Resources Ltd. in Westaustralien erinnert; dass diese Anomalie vermutlich eine potenzielle Erweiterung entlang des Streichens des neu entdeckten Karbonatitaustritts darstellt, der 3,33 % Nbâ‚‚Oâ‚… ergab; dass dieser Trend mit einer radiometrischen Anomalie übereinstimmt, die in der Vergangenheit durch luftgestützte Geophysik identifiziert wurde ; dass die systematischen Explorationsmethoden, die von der Projektmanagementfirma des Apex-Direktors Jody Dahrouge angewendet werden, an die Erfolgsgeschichte von Patriot Battery Metals Corp. bei der Erschließung der größten Lithium-Pegmatit-Ressource in Amerika erinnern; dass insbesondere eine Gesteinsprobe mit dem höchsten Aufschlusswert, der bisher auf dem Grundstück mit 3,33 % Nbâ‚‚Oâ‚… gemessen wurde, unsere Gesamtergebnisse das Potenzial des Projekts unterstreichen; dass wir bei der Planung unseres Bohrprogramms für 2025 optimistisch sind, das zukünftige Potenzial der Niobmineralisierung im Cap-Projekt zu erschließen; dass die Analysedaten zur Erstellung von Zielen für ein geplantes Bohrprogramm im Jahr 2025 verwendet werden; dass die mineralisierten Aufschlüsse, die kartiert und beprobt wurden, eine potenzielle Streichlänge von bis zu 250 m aufweisen, wobei der größte Aufschluss an der Oberfläche auf einer Fläche von 75 m x 5 m großen Fläche an der Oberfläche freiliegt und die Mineralisierung in mehrere Richtungen offen bleibt; dass Bodenproben auf dem Cap-Grundstück einen ausgeprägten anomalen Niobtrend umrissen, der sich fast 1,8 km nordwestlich der bekannten Mineralisierung erstreckt; dass die Anomalie als potenzielle Erweiterung des neu entdeckten Karbonatitaufschlusses interpretiert wird, der 3,33 % Nbâ‚‚Oâ‚… ergab; dass diese anomalen Proben mit dem bekannten mineralisierten Aufschluss und stromabwärts der Niob-Bodenanomalie korrelieren; dass sich die Beprobung von Fließkonzentrat und Boden als effektive Methode zur Identifizierung von Mineralisierungen in Gebieten mit begrenzter Aufschlussfreilegung erwiesen hat, obwohl ein Großteil des Cap-Projektgebiets von dicken Bodenprofilen und Gletscherschutt bedeckt ist; dass die Aufregung um die Ergebnisse von Apex Critical Metals Corp. sicherlich das weitere Interesse an den laufenden Explorations- und Erschließungsbemühungen des Unternehmens wecken wird; dass die Daten aus dem Explorationsprogramms 2024 zur Erstellung von Zielen für ein geplantes Bohrprogramm 2025 verwendet werden; dass Apex mit derzeit rund 63,5 Millionen ausstehenden Aktien nun einen Anteil von 7,9 % an Discovery Lithium hält und damit in der Lage ist, von jedem zukünftigen Erfolg im Rahmen des umfangreichen Projektportfolios des Unternehmens zu profitieren; dass auf der Grundlage seiner eingehenden Analyse der geochemischen Daten der Provinz, insbesondere im Vergleich zu bekannten Daten, die im Rahmen der laufenden Entdeckungsinitiativen in der südlicheren James-Bay-Region, dass die viel größere Nunavik-Region ein ausgezeichnetes Potenzial als aufstrebender Lithiumbezirk hat; dass Ryan nach einem Metall suchte, das in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch lukrativer sein wird: Lithium; dass Ryan durch eine Kombination aus altmodischer Prospektion und modernster Technologie – einige der Geräte wurden von ihm selbst erfunden – glaubt, eine der vielversprechendsten potenziellen Lithiumformationen der Welt gefunden zu haben; dass er glaubt, dass dieses Feld eines Tages mit allem konkurrieren könnte, was in Südamerika oder Australien gefunden wird; dass Niob bei der Weiterentwicklung von Technologien zur Unterstützung der globalen Energiewende eine entscheidende Rolle spielt; dass Niob durch seine vielfältigen Aufgaben bei der Energiespeicherung, -umwandlung und -übertragung eine zentrale Rolle bei der Förderung der Erzeugung sauberer Energie spielt und uns einer kohlenstoffneutralen Zukunft näher bringt; dass diese innovativen Kathoden eine höhere Leistung, eine verbesserte elektronische Leitfähigkeit und eine langfristige Stabilität bieten. Gemäß der Pressemitteilung von Apex am 12. November 2024: „VORSORGLICHER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung kann gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ‚zukunftsgerichtete Aussagen‘ enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Plan des Unternehmens, ein Bohrprogramm für 2025 durchzuführen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass das Unternehmen aufgrund der aktuellen Lage auf den Kapital- und Arbeitsmärkten, geopolitischer Ereignisse und der Marktpreise für Mineralien im Jahr 2025 kein Bohrprogramm durchführen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören: Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Exploration und den Bergbau; die Fähigkeit, eine ausreichende Mineralisierung für den Abbau zu finden; Ungewissheit hinsichtlich der zukünftigen Produktion, ungewisse Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierung und zusätzlicher Kapitalbedarf für die Exploration, Erschließung und den Bau einer Mine stehen möglicherweise nicht zu angemessenen Kosten oder überhaupt nicht zur Verfügung; Mineralgehalte und -mengen auf den Projekten sind möglicherweise nicht so hoch wie erwartet; bisher gefundene Proben und historische Bohrungen sind möglicherweise kein Hinweis auf weiteres Potenzial auf den Grundstücken; dass die bei Probenahmen und Bohrungen festgestellte Mineralisierung unwirtschaftlich ist; dass die angepeilten Vorkommen nicht erreicht werden können; dass weitere Genehmigungen nicht rechtzeitig eingehen; dass gesetzliche, politische, soziale oder wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern, in denen Apex geschäftlich tätig ist, den Fortschritt behindern können; dass es möglicherweise keine Einigung mit Nachbarn, Partnern oder der Regierung über die Entwicklung der jeweiligen Projekte oder Infrastruktur gibt; dass es betriebliche oder technische Schwierigkeiten oder Kostensteigerungen im Zusammenhang mit Explorations-, Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter und Betriebsabläufe zu finanzieren; was auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit dem Betrieb von Minen und Projekten zu haben scheint, muss nicht unbedingt im Wesentlichen ähnlich sein; die Aktienkurse und Marktbewertungen von Apex und anderen Unternehmen können aufgrund vieler Faktoren fallen, einschließlich der hier aufgeführten und anderer, die in der Offenlegung der Unternehmen aufgeführt sind; und die zum Zeitpunkt des Abbaus verfügbaren Ressourcenpreise reichen möglicherweise nicht aus, um wirtschaftlich abzubauen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung, die in diesem Bericht gemachten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Gemäß dem Zwischenabschluss von Apex für die 9 Monate bis zum 30. April 2024, der auf SEDAR eingereicht wurde: „Das Unternehmen hat keine Quelle für operative Cashflows, hat noch keinen profitablen Betrieb erreicht, verfügt über ein Betriebskapital von 933.923 $ zum 30. April 0. April 2024 (31. Juli 2023: 82.162 $ Defizit), hat seit seiner Gründung Verluste angehäuft, erwartet weitere Verluste bei der Entwicklung seines Geschäfts und hat keine Gewähr, dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um weitere Explorationen seiner Mineralgrundstücke durchzuführen. Diese wesentlichen Unsicherheiten werfen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens auf, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen. Angesichts dieser Umstände prüft die Geschäftsführung verschiedene finanzielle Alternativen zur Finanzierung der Explorations- und Erschließungsprogramme des Unternehmens. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Initiativen erfolgreich sein werden. In Zukunft könnte das Unternehmen zusätzliche Finanzmittel durch die Ausgabe von Aktienkapital oder Aktionärsdarlehen beschaffen; es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es bei seinen Bemühungen erfolgreich sein wird und dass die Bedingungen für das Unternehmen günstig sein werden. Diese Finanzberichte enthalten keine Anpassungen der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, der ausgewiesenen Aufwendungen und der Bilanzgliederung, die erforderlich sein könnten, falls das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Vermögenswerte zu realisieren und seine Verbindlichkeiten im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit zu begleichen. Die Geschäftsführung bemüht sich aktiv um die Beschaffung des erforderlichen Kapitals, um ihren Finanzierungsbedarf zu decken, und hat verfügbare Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Plan der Geschäftsführung erfolgreich sein wird. Wenn die Annahme der Unternehmensfortführung für diese Finanzberichte nicht angemessen wäre, wären Anpassungen des Buchwerts der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der ausgewiesenen Aufwendungen und der verwendeten Bilanzgliederungen erforderlich. Solche Anpassungen könnten wesentlich sein. Das Bergbau- und Explorationsgeschäft ist mit einem hohen Risiko verbunden und es kann nicht garantiert werden, dass die aktuellen Explorationsprogramme zu profitablen Bergbaubetrieben führen werden. Das Unternehmen hat keine Einnahmequelle und einen erheblichen Bedarf an Barmitteln, um seine Verwaltungskosten zu decken und seine Mineralbeteiligungen zu erhalten … Die Risikomanagementrichtlinien des Unternehmens wurden festgelegt, um die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, zu identifizieren und zu analysieren, angemessene Risikolimits und -kontrollen festzulegen und Risiken sowie die Einhaltung der Marktbedingungen und der Aktivitäten des Unternehmens zu überwachen. Das Unternehmen ist aufgrund der Verwendung von Finanzinstrumenten einem Kreditrisiko, einem Liquiditätsrisiko und einem Marktrisiko ausgesetzt. In diesem Anhang werden Informationen über die Exposition des Unternehmens gegenüber jedem der oben genannten Risiken sowie die Ziele, Richtlinien und Verfahren des Unternehmens zur Messung und Steuerung dieser Risiken dargestellt. Weitere quantitative Angaben sind in diesen Finanzberichten enthalten. Beachten Sie, dass die in ähnlichen Gesteinen und Lagerstätten auf anderen Grundstücken beschriebenen Mineraliengehalte und Mineralisierungen nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf den Grundstücken von Apex sind und dass die historischen Arbeiten und Aktivitäten auf den Grundstücken nicht verifiziert wurden und nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Eine Mineralisierung außerhalb der Projekte von Apex ist keine Garantie für eine Mineralisierung auf den Grundstücken von Apex, und alle Projekte von Apex sind Explorationsprojekte. Beachten Sie auch, dass Oberflächenproben nicht unbedingt mit den Gehalten korrelieren, die bei Bohrungen gefunden werden könnten, sondern lediglich das Potenzial für Mineralien zeigen, die in der Tiefe durch Bohrungen unterhalb der Oberflächenprobenanomalien gefunden werden können.

Offenlegung von Interessen und Warnhinweise: Nichts in diesem Bericht sollte als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere ausgelegt werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investition, die ausschließlich auf dem basiert, was Sie in einem Online- oder gedruckten Bericht gelesen haben, einschließlich des Berichts von Rockstone, insbesondere wenn es sich bei der Investition um ein kleines, wenig gehandeltes Unternehmen handelt, das nicht sehr bekannt ist. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. („Zimtu“), einer an der TSX Venture Exchange notierten Investmentgesellschaft, bezahlt. Ein Teil der Aufgaben des Autors bei Zimtu besteht darin, Unternehmen zu recherchieren und über sie zu berichten, in die Zimtu investiert hat. Der Autor dieses Berichts wird zwar nicht direkt von Apex Critical Metals Corp. („Apex“) bezahlt, aber der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital Corp., wird vom Volumen und der Wertsteigerung der Aktienkurse von Apex profitieren. Der Autor besitzt derzeit keine Aktien von Apex Critical Metals Corp., hält jedoch eine Aktienposition von Zimtu Capital Corp. und wird somit auch vom Volumen und der Kurssteigerung dieser Aktie profitieren. Apex Critical Metals Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und anderer Dienstleistungen. Gemäß der Pressemitteilung vom 6. Juni 2024: „Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC; FSE: ZCT1) (das „Unternehmen“ oder „Zimtu“) gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Apex Critical Metals (CSE: APXC) (OTCQB:APXCF) über die Bereitstellung seines ZimtuADVANTAGE-Programms ( https://www.zimtu.com/zimtu-advantage/) unterzeichnet hat. Zimtu erhält für die Dauer des einjährigen Vertrags 150.000 $ von dem Unternehmen. ZimtuADVANTAGE ist eine umfassende Marketinginitiative, die Unternehmen durch strategische Marketingmaßnahmen bei der Navigation durch die Kapitalmärkte unterstützen soll. Sie umfasst Dienstleistungen wie detaillierte Forschungsberichte, Erstellung von Inhalten, Generierung von Investoren, gezielte Bekanntheitswerbung, Video-Pressemitteilungen, Social-Media-Management und Newsletter. Dieses Programm zielt darauf ab, die Sichtbarkeit eines Unternehmens zu erhöhen und das Engagement bei hochwertigen Investoren zu fördern, indem verschiedene digitale Plattformen und Medienkanäle für die effektive Verbreitung von Unternehmensnachrichten und -informationen genutzt werden… Zimtu Capital Corp. ist ein börsennotierter Investmentemittent, der eine langfristige Kapitalwertsteigerung für seine Aktionäre anstrebt. Die Unternehmen von Zimtu Capital können in den Bereichen Mineralexploration, Bergbau, Technologie, Biowissenschaften oder Investitionen tätig sein. Das Unternehmen wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „ZC“ und in Frankfurt unter dem Symbol „ZCT1“ gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.zimtu.com Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollten die in diesem Bericht bereitgestellten Informationen nicht als Finanzanalyse oder Empfehlung, sondern als Werbung verstanden werden. Rockstones und des Autors Ansichten und Meinungen zu den in den Berichten vorgestellten Unternehmen sind die eigenen Ansichten des Autors und basieren auf Informationen, die öffentlich zugänglich sind oder gefunden wurden und als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung der erhaltenen oder öffentlich zugänglichen Informationen durchgeführt. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Inhalte dieses Berichts oder für dessen Eignung für einen bestimmten Zweck. Schließlich übernehmen Rockstone und der Autor keine Gewähr dafür, dass eines der im Bericht erwähnten Unternehmen die erwartete Leistung erbringt, und Vergleiche, die mit anderen Unternehmen angestellt wurden, sind möglicherweise nicht gültig oder kommen nicht zum Tragen. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig durch. Wenn Sie nicht mit allen Punkten des Haftungsausschlusses einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder eine ihrer Seiten zu, einschließlich dieses Berichts in Form einer PDF-Datei. Durch die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts wird davon ausgegangen, dass Sie den Haftungsausschluss akzeptiert haben, unabhängig davon, ob Sie ihn tatsächlich gelesen haben oder nicht. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und pädagogischer Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder wurden, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, von Apex, Tradingview, Stockwatch und aus dem öffentlichen Bereich bezogen.

