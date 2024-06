Roadshow bis Ende Juli 2024

format:c verantwortet deutschlandweite JobTOUR für Brunel

Seit Ende Oktober 2023 ist Brunel mit der Kölner Agentur format:c live communication und dem JobTOUR-Mobil unterwegs, um sich an verschiedenen Stationen in der Republik als Arbeitgeber vorzustellen. Die JobTOUR wurde nun bis Ende Juli 2024 verlängert. Auf der deutschlandweiten Roadshow sind zahlreiche zusätzliche Standorte hinzugekommen.

Unter dem Kampagnenmotto #faceyourfuture erhalten Interessierte im Job-Mobil jede Menge Informationen rund um die Unternehmenskultur, Arbeitsweise und Karrieremöglichkeiten bei Brunel, dem international tätigen Dienstleistungsunternehmen, das auf den flexiblen Einsatz überwiegend technischer Fachkräfte in diversen Industriezweigen spezialisiert ist. Das Headquarter befindet sich in Amsterdam. Hauptsitz für die DACH-CZ-Region ist Bremen.

Als einer der führenden Ingenieurdienstleister innerhalb der DACH-Region und Tschechiens steht Brunel für erstklassige Projektlösungen und außergewöhnliche Karrierechancen in der Bandbreite modernen Engineerings und der IT. Mehr als 2.800 Ingenieur:innen, Informatiker:innen, Techniker:innen und Manager:innen sichern in unterschiedlichsten Branchen den nachhaltigen Erfolg der Kunden. Brunel verfügt über 40 Niederlassungen sowie Entwicklungszentren. Global sind Brunel Spezialistinnen und Spezialisten an über 120 Standorten im Einsatz.

format:c live communication zeichnet sich verantwortlich für die Kreation, Planung, Gestaltung und Durchführung des JobTOUR-Mobils. Im Mittelpunkt steht neben einer Infografikwand auch ein Screen mit NFC-Chip-Würfeln, welche exklusiv für die Tour entwickelt wurden und interaktive Informationen über Brunel bietet. In der Leseecke können sich Besucher:innen in verschiedenen Ausgaben des Unternehmensmagazins „Spezialist:in“ über Neuigkeiten aus den Bereichen Engineering, Technologie und Management informieren.

format:c live communication GmbH

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnissen, kreativen Workshops und beeindruckenden Filmen bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

format:c live communication GmbH

Sülzburgstraße 97

D-50937 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: info@formatc-live.com

Internet: www.formatc-live.com