RingCentral beauftragt Schwartz PR mit der Kommunikation in DACH

München, 25. August 2021 – RingCentral, ein führender Anbieter von Cloud-Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen, hat sich für die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations als deutschen PR-Partner entschieden. Schwartz PR setzte sich in einem kompetitiven Pitch gegen mehrere andere namhafte Agenturen durch.

Ab sofort berät die Münchner Agentur RingCentral bei der strategischen Kommunikation, dem Markenaufbau, beim Kontakt zu Medien und Influencer:innen sowie der Entwicklung von Inhalten im DACH-Markt.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen Belmont ist ein führender Anbieter von Cloud-Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen, die auf einer leistungsstarken globalen Message-Video-Phone-Plattform basieren. Dabei ist RingCentral flexibler und kosteneffizienter als herkömmliche Vor-Ort-Telefonanlagen und Videokonferenzsysteme und ermöglicht es Mitarbeitenden, über verschiedene Geräte und Standorte zusammenzuarbeiten.

Im Jahr 1999 von Vlad Shmunis gegründet, beschäftigt RingCentral heute rund 8.000 Mitarbeitende in Büros auf der ganzen Welt. Seit über einem Jahr ist das Unternehmen auch in der DACH-Region aktiv und vermarktet seine Lösungen in erster Linie über Kooperationspartner.

“Unsere Expertise in den Bereichen Media Relations und digitale Kommunikation für den Telekommunikationsmarkt macht uns zu einem idealen Partner für RingCentrals angestrebtes Wachstum im deutschsprachigen Markt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team die Themen, Unified Communications as a Service und “Working from Anywhere” in die Öffentlichkeit zu tragen”, so Christoph Schwartz, Gründer und Inhaber von Schwartz Public Relations.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

