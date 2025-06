Richtfest SACHS: Wenn der Rohbau zum Festsaal wird

KAISERSCHOTE setzt neuen Catering-Benchmark für Richtfeste

Das Richtfest hat sich vom traditionellen Ritual auf der Baustelle zu einem modernen Eventformat der Immobilienbranche entwickelt. Als Markierung eines wichtigen Baufortschritts und als Networking-Event gewinnt das Feiern auf der Baustelle immer mehr an Bedeutung. Seit über 25 Jahren begleitet das Team um KAISERSCHOTE Event Catering-Geschäftsführer André Karpinski Richtfeste, Grundsteinlegungen und andere Bauevents, hat sich als kreativer Partner in diesem Segment etabliert und in diesem Nischenmarkt einen Namen gemacht. Zuletzt inszenierte die KAISERSCHOTE das Catering beim Richtfest für das Projekt SACHS im Kölner Bankenviertel.

Gemeinsam mit der Agentur Beyer PR Event verwandelte KAISERSCHOTE die Baustelle des Büroensembles in Domnähe in eine stimmungsvolle Eventlocation. Rund 250 Gäste – von Bauarbeitern über Fachingenieure bis hin zur Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker – konnten erleben, wie sich ein Rohbau dank eines durchdachten Konzepts in eine Eventlocation verwandelte.

Mit viel Liebe zum Detail inszenierte die KAISERSCHOTE das Catering dem Anlass entsprechend. Die Corporate Identity des Bauherrn spiegelte sich in allen Facetten wider – vom lokal gebrauten Bier, stilvoll serviert in gebrandeten Zinkwannen auf Eis, über eine imposante Torte mit Firmenlogo bis hin zu Dessert-Häppchen mit gelasertem Emblem. Gleichzeitig gelang der Spagat zwischen zünftig und elegant: Als Flying Fingerfood gab es zum Beispiel knusprige Mini-Schnitzel und herzhafte Strudel-Bonbons, während an drei Live-Stationen raffinierte Hauptgerichte ohne lange Wartezeiten serviert wurden. Ein Foodtruck auf dem Baustellengelände sorgte für authentische Baustellenatmosphäre und stillte mit Pulled-Beef-Burgern und „Loaded Fries“ den Hunger der Handwerker.

Zum krönenden Abschluss gab es für alle Gäste frisch gebackene Waffelherzen mit heißen Kirschen – eine regionale Spezialität, die Bauarbeiter und Ehrengäste gleichermaßen begeisterte. „Bei einem Richtfest treffen Welten aufeinander. Unsere Aufgabe ist es, dass sich Bauarbeiter, Bürgermeister und Bauherren gleichermaßen willkommen fühlen“, erklärt André Karpinski, Gründer und Geschäftsführer der KAISERSCHOTE, die Herausforderung dieser Veranstaltungen.

Die Planungssicherheit und Nachhaltigkeit wurden zu Erfolgsfaktoren. Beim Baustellen-Event überließ die KAISERSCHOTE nichts dem Zufall. Bereits in der frühen Planungsphase wurden Abläufe, Raumaufteilung und Szenografie detailliert visualisiert. So wusste der Kunde schon im Vorfeld genau, was ihn am Veranstaltungstag erwartete und gewann frühzeitig Sicherheit, insbesondere im Hinblick auf den engen Zeitplan und die ungewöhnliche Location.

Auch bei diesem Projekt hatte der Kölner Event-Caterer die Nachhaltigkeit im Blick. Wo immer möglich, kamen die Zutaten von regionalen Erzeugern – kurze Wege garantierten Frische und schonten die Umwelt. Durch eine modulare Menüplanung wurden Überproduktionen vermieden, so dass kaum Lebensmittelabfälle anfielen. Damit zeigte die KAISERSCHOTE auch hier, dass Genuss und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.

Das Feiern auf der Baustelle gilt als besondere Herausforderung. In der Praxis ist ein Fest im halbfertigen Gebäude die Königsdisziplin. Zeitdruck, strenge Sicherheitsauflagen, eingeschränkte Infrastruktur vor Ort und unvorhersehbare Faktoren – von Wetterkapriolen bis Baulärm – erfordern Improvisationstalent ebenso wie akribische Planung, Erfahrung, Flexibilität und gute Nerven, um den rauen Umgebungsbedingungen ebenso gerecht zu werden wie den hohen Ansprüchen der Gäste.

Im Zeitalter einer immer erlebnisorientierteren Kommunikation kommt dem Baustellencatering eine besondere Rolle zu. „Für Bauherren, Projektentwickler und Kommunikationsverantwortliche in der Immobilienwirtschaft sind wir ein erfahrener Partner, der Bauprojekte kulinarisch in Szene setzt und unvergessliche Momente schafft“, so André Karpinski.

André Karpinski, Gründer der KAISERSCHOTE, begann 1987 seine Ausbildung zum Koch, um die Wartezeit auf seinen Studienplatz zu überbrücken und ist „dem Kochen treu geblieben, da ich hier meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.“ Die ständige Suche nach dem perfekten Gericht verbindet ihn und sein Team, das seit über 30 Jahren mit kulinarischer Expertise flexibel auf eine sich ständig verändernde Welt reagiert. Wenn Menschen zusammenkommen, schafft passender Genuss eine Verbindung und zeitgemäßes Event-Catering vermittelt eine Botschaft. Die schonende Nutzung von Ressourcen und die Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks bei allen strategischen Entscheidungen und operativen Prozessen sind für ihn heute unverzichtbar: „Durch unser kulinarisches Sendungsbewusstsein tragen wir dazu bei, dass leckeres Essen, liebevolle Inszenierung und Nachhaltigkeit ein sich stets gegenseitig bereicherndes Erlebnis bleiben!“

