Richtfest: AOC vollendet Rohbau des Leipziger Wohnprojektes „liv´in reudnitz“

Die AOC Immobilien AG aus Magdeburg feiert Richtfest für das neue Wohnensemble „liv´in Reudnitz“ im gleichnamigen Leipziger Stadtteil. Nur elf Monate nach dem ersten Spatenstich schwebte heute der Richtkranz über dem nun vollendeten Rohbau zwischen Gerichtsweg 7c/d und Perthesstraße 1d/e. Auf dem rund 3.400 Quadratmeter großen Grundstück, das einst zur Notendruckerei C.G. Röder gehörte, errichtet der Projektentwickler 131 hochwertig ausgestattete Mietwohnungen mit sonnigen Balkonen und Dachterrassen. Besonderen Komfort in der gut frequentierten Lage bieten 68 Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage.

AOC-Richtfest im kleinen Kreis

„Die Freude darüber, dass wir die Hochbauphase selbst in der aktuellen Ausnahmesituation planmäßig und störungsfrei abschließen konnten, ist natürlich groß. Die sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie die enge Verzahnung all unserer Gewerke haben diese hohe Terminsicherheit möglich gemacht“, erklärt Andrea Meisel, Prokuristin und Leiterin Projektentwicklung bei der AOC Immobilien AG. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie verzichteten Bauherr und Bauleute auf eine große Feier. Das Richtfest fand unter freiem Himmel und in kleinem Kreis statt, stets unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.

Mieter sparen Nebenkosten

Eine Besonderheit der zentrumsnahen Wohnanlage bildet das Energiekonzept: Durch eine optimierte Planung werden energetische Werte erreicht, die einem KfW55-Effizienzhaus entsprechen und für die zukünftigen Mieter zu einer spürbaren Nebenkosteneinsparung führen. Das sechsgeschossige Gebäude verfügt über eine vermietbare Fläche von insgesamt circa 9.300 Quadratmetern. In den unteren Etagen entstehen überwiegend kleinere Stadtwohnungen, in den Obergeschossen sind auch größere familienfreundliche Wohnungen vorgesehen. Moderne Einbauküchen gehören zur Grundausstattung. Käufer des Neubauprojektes ist seit Herbst 2019 die SOKA-BAU, die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes.

Zielgruppe: Singles, Paare, Familien

AOC-Vorstand Till Schwerdtfeger: „Leipzig präsentiert sich nicht nur als Garant einer prosperierenden Wirtschaft und Wissenschaft. Die Sachsenmetropole ist auch ein attraktiver Lebensmittelpunkt für inzwischen mehr als 600.000 Bürger. Mit dem ‚liv´in Reudnitz‘ leisten wir gern einen Beitrag zu dieser Entwicklung. Mit dem Mix aus verschiedenen Wohnungsgrößen sprechen wir Singles, Paare und Familien zugleich an. Trotz der schwierigen Umstände rechnen wir mit einer Baufertigstellung bis Ende dieses Jahres.“