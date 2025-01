Rhythmen in der Notenschrift lesen lernen – Online-Kurs

Was nützen einem die besten Noten oder die tollste Tabulatur (Gitarre) wenn man den Rhythmus nicht lesen kann?

Tausende Musiker, unabhängig vom Musikinstrument das sie spielen, wären gerne etwas mehr unabhängig in puncto Musiknotation! Denn so toll es ist heute nicht nur raschen Zugriff auf zahlreiche Lehrangebote, Bücher, Noten und Tabulaturhefte, aber auch Noten bzw. sogenannte „TABs“ über Online-Angebote zu bekommen – der schwierigste Teil beim Notenlesen ist immer noch das rhythmische Notenlesen. Und das gilt selbstverständlich auch für Gitarristen, die die Tabulatur-Schreibweise bevorzugen. Wer wirklich unabhängig von einem Lehrer oder anderen Hilfen sein möchte, kommt also nicht um das Rhythmuslesen herum.

Aber wie lernt man eigentlich rhythmisches Notenlesen?

Darüber hat sich auch der Musiker & Lehrbuchautor Jörg Sieghart zahlreiche Gedanken gemacht. Im Rahmen eines Gitarrenstudiums hatte er selbst Rhythmuslehrwerke für Schlagzeuger durchgepaukt, um sein Rhythmuslesen zu verbessern. Jetzt möchte aber nicht jeder gleich Profi-Musiker werden. Um das Anforderungsprofil herunterzubrechen und auch für Noten-Einsteiger zugänglich zu machen, hat der selbstvermarktende Autor, der auch einen Blog auf seiner Künstler-Homepage www.jooliver.net betreibt, einige Lehrwerke für Rhythmus-Einsteiger geschrieben. Da Rhythmus Trainings-Hefte aber noch nicht das ganze Lernpotenzial voll ausschöpfen, entwickelte er jetzt seinen Online-Kurs „Rhythmus lesen lernen“, quasi als Premium-Angebot für Rhythmus-Lernwillige aller Altersklassen und Musik-Genres.

Wie auch bei seinem Pocketguide „Rhythmus lesen lernen“ führt er seine Nutzer zunächst durch die Grundlagen der Rhythmusnotation, erläutert Takt und Zählweisen sowie rhythmische Noten- und Pausenwerte. Wie im analogen Heft bauen die Übungen aufeinander auf, beginnen extrem einfach mit Halben, Ganzen und Viertelnoten, steigern sich über Achtel, Achtel mit Achtelpausen bis zu Achtel-Triolen und Sechzehnteln. Was das Lehrheft natürlich nicht bietet, sind zahlreichen Video-Tutorials, vorinstallierte Metronom-Beats zum Üben und ein digitaler Workflow, der das Lernen extrem komfortabel, übersichtlich und äußerst effizient macht!

Noch nie war es so leicht das rhythmische Notenlesen zu erlernen. Anhand zahlreicher Beispiele wird man wie mit einem roten Faden von Übung zu Übung geführt und erlebt rasche Lernerfolge. Alle Übungen lassen sich beliebig oft wiederholen und zwar wahlweise bei unterschiedlichsten Tempi. Auch dafür hat der Autor bereits vorgesorgt und stellt unterschiedliche Metronom-Geschwindigkeiten zum Üben bereit. Man braucht keinerlei zusätzliche Hilfswerkzeuge und kann von jedem Ort der Welt über jedes Endgerät (Tablet, Smartphone, Laptop oder Desktop PC) diesen Kurs absolvieren. Darüberhinaus gibt es im Online-Kurs ein Abschluss-Zertifikat, wenn man alle Übungen durchexerziert hat. Auch dies sollte eine Motivation sein, den Online-Kurs zu buchen, der gerade mal so viel kostet wie etwa eineinhalb bis zwei Unterrichtsstunden bei einem Lehrer, aber allein ein Vielfaches davon an Video-Tutorials aufbietet.

Der Kurs “ Rhythmus lesen lernen“ richtet sich an Jugendliche und Erwachsene aller Instrumentengattungen von Schlagzeug bis Piano, Gitarre / E-Gitarre, Saxophon, Flöte, Akkordeon, Bass, Trompete, Posaune, Mundharmonika etc. Damit niemand die Katze im Sack kaufen muss, gibt es auf der Kurs-Informations-Webseite zwei ausführliche Informations-Videos. Das erste mit grundlegenden Infos zum Kurs und das zweite mit ausführlichen Kurs-Einblicken in die Abläufe und das Übungs-Programm.

Wer jetzt begeistert loslegen und echte Unabhängigkeit beim Rhythmuslesen erhalten möchte, sollte nicht allzu lange warten, denn der sehr günstige Einstiegspreis von gegenwärtig 59.- EUR wird nicht ewig so niedrig bleiben.

Weitere Informationen:

https://jooliver.mydigibiz24.com/rhythmuslesen-online-kurs

Der Tunesday Records Musikverlag hat sich der Förderung des musikalischen Nachwuchses verschrieben und produziert und vertreibt musikalische Lehrbücher (Schwerpunkt: Pop, Rock, Blues, Jazz), Noten, Noten/Tabulatur/Diagramm-Blöcke für aktive Musiker, Lehr-DVDs, Mousepads für Musiker, Künstler-CDs sowie Naturgeräusche zur Entspannung. Darüberhinaus produziert und promotet Tunesday Records Musik-Künstler.

Kontakt

Tunesday Records

Jörg Sieghart

Attilastr. 177

12105 Berlin

030-62609717



http://www.tunesdayrecords.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.