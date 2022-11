Rheingas präsentierte sich mit Wasserstoff-Infrastrukturlösungen auf der Hydrogen Technology Expo Europe in Bremen

Brühl – 27.10.2022

Wasserstoff ist als universeller Energieträger der Zukunft in aller Munde. Damit wir die gesetzte Klimaziele erreichen, müssen wir eine Reihe von Maß-nahmen umsetzen. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien, der Energieeinsparung und der Energieeffizienz in allen Sektoren, ist die Nutzung von Wasserstoff hierbei ein wesentliches Element.

Rheingas, mittelständischer Energieversorger mit Hauptsitz in Brühl, hat vor rund einem Jahr sein Portfolio um Wasserstoff als umweltfreundlichen Betriebsstoff für professionelle Anwendungen erweitert und war in diesem Jahr erstmals Aussteller der Messe. Rheingas ist Lieferant und Berater rund um Energieversorgungs-lösungen und Energiedienstleistungen. Von der Belieferung bis zur Planung und Bau der Infrastruktur, wird Wasserstoff von Rheingas per Flasche, Bündel oder Trailer geliefert.

„Wir als Rheingas bieten Kunden pragmatische Wasserstoff-Lösungen,

insbesondere für die Intralogistik, aber auch im großen Maßstab. Wir decken von der Tankstellenplanung, Genehmigungsverfahren, dem Bau bis zur regelmäßigen Belieferung alles ab“, so Geschäftsführer Uwe Thomsen.

Bei der „Hydrogen Technology Expo Europe“ drehte sich alles um Technologien und Lösungen für eine kohlenstoffarme Wasserstoffzukunft. Rheingas war vor Ort mit einem eigenen Messestand vertreten und informierte die Messebesucher über die verschiedenen Möglichkeiten, die Rheingas bietet in der Belieferung, Infrastruktur und Energiespeicherung mit Wasserstoff.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit ihrer nationalen Wasserstoffstrategie 38 Maßnahmen verschrieben, die sicherstellen sollen, dass Wasserstoff auch hier bei uns Teil des Energiesystems wird und die Wertschöpfung zu großen Teilen in Deutschland erfolgen kann. Diese Maßnahmen sehen unter anderem vor, dass in der Mobilität bis 2030 rund 11.000 Brenn-stoffzellen-LKW über 20 Tonnen, 3.800 Brennstoffzellen-Bussen für den ÖPNV sowie 200 Wasserstoff-Tankstellen für LKW und PKW in Betrieb genommen werden sollen.

Die Hydrogen Technology Expo Europe ist die weltweit größte Zuliefermesse für Wasserstofftechnologien, Materialien, Komponenten und Engineering-Lösungen und fand vom 19. bis 20. Oktober 2022 in Bremen statt. Im nächsten Jahr wird es vom 27.-28. September wieder soweit sein.

Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und Marken-unabhängiger Energieversorgung. Als einziger Anbieter im Markt bündelt die mittelständische Unter-nehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Solartechnik und Energieversorgung mit Flüssigggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem technischem Know-how zu-rück. https://www.rheingas.de/

