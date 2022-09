revolt Benzin-Inverter-Generator BIG-265

Leistungsstarker Stromerzeuger für Zuhause und unterwegs

– Leistungsstarker 4-Takt-Motor mit 4,6 kW: 3.500 W Dauerleistung (4.000 W Spitze)

– Zwei Schutzkontakt-Steckdosen, zwei USB-Buchsen und eine 12-V-Buchse

– Extragroßer 12 Liter Benzintank

– Unterstützt elektrischen Start

– ECO-Modus: reduziert die Motordrehzahl und spart Kraftstoff

– Trolley-Funktion für besonders bequemen Transport

Den eigenen Strom erzeugen – daheim und unterwegs: Dank des neuen Benzin-Inverter-Generators von revolt ist man jetzt unabhängig von der Netzversorgung. Ob beim Camping, auf Gartenfesten oder beim Werkeln im Hof – dank großem 12-Liter-Tank versorgt einen der Generator Tag und Nacht zuverlässig mit Strom. Ein ausziehbarer Griff und zwei Räder machen den Transport von A nach B besonders bequem.

Mobile Energiequelle mit 5 Anschlüssen: Einfach bis zu zwei Elektrogeräte an die beiden 230-V-Schutzkontakt-Steckdosen anschließen. Bis zu 2 Mobilgeräte lassen sich an den USB-Ports laden und an der Zigarettenanzünder-Buchse versorgt man ein 12-V-Gerät.

Einfacher Betrieb: Benzin und Motoröl in den Generator einfüllen und schon kann es losgehen! Den Generator startet man klassisch per Zugstarter, ganz bequem per Elektro-Starter oder Fernbedienung.

Moderne Inverter-Technologie: Anders als bei herkömmlichen Stromgeneratoren sorgt die Inverter-Technologie für eine reine Sinusspannung und verhindert Spannungsschwankungen. Dadurch lassen sich selbst sensible Geräte wie z.B. Laptop und Musikanlage betreiben, die bei herkömmlichen Stromgeneratoren durch Spannungsschwankungen beschädigt oder zerstört werden könnten.

Kraftstoff sparen: Der ECO-Modus passt die Motordrehzahl der benötigten Energie optimal an. Dadurch läuft der Stromgenerator angenehm leise und verbraucht weniger Kraftstoff. Das ist umweltfreundlich und schont den Geldbeutel!

– Benzin-Generator BIG-265 inklusive Fernbedienung, Öltrichter, Zündkerzenschlüssel, wechselbarem Kreuz-/Schlitzschraubenzieher und deutscher Bedienungsanleitung

