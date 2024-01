Reutlingen – Immobilienmakler Christoph Landgraf sozial engagiert

Reutlingen. Der Inhaber der Landgraf- Ihr Immobilienmakler, Christoph Landgraf aus Reutlingen schreibt das soziale Engagement in seinem Unternehmen groß. Seit bald 25 Jahren unterstützen sie soziale Projekte in der Region Reutlingen.

Das Team um Christoph Landgraf möchte durch das Engagement Erfolge gestalten beispielsweise für die Integration, Gesundheit im Fußball, oder die Förderung der Jugend gehört zum vielfältigen Einsatz für die Stadt.

In ihrer sozialen Strategie decken sie verschiedene Bereiche ab. Beispielsweise die Sportförderung hat sich das Dienstleistungsunternehmen auf die Fahnen geschrieben. Als SSV Reutlingen 05-Sponsor wird der Reutlinger Fußball und die Jugendförderung regelmäßig unterstützt.

Auch im Kultur- und Denkmalschutz unterstützt Landgraf, bereits seit 2005 die gemeinnützige „Stiftung Marienkirche Reutlingen“ aktiv. Die Unterstiftung der Bürgerstiftung Reutlingen möchte das nationale Kulturdenkmal Marienkirche erhalten.

Um weitere gemeinnützige regionale Projekte mit aufzunehmen, wurde er vor ein paar Jahren Mentor im Spendenparlament Reutlingen. „Durch das Spendenparlament ist ein vielfältiges und breites Engagement mit gemeinnützigem Zweck möglich“, freut sich Christoph Landgraf. Das einzige Spendenparlament in Baden-Württemberg hat als Ziel die Förderung von Wohltätigkeitsprojekten wie die Verhinderung und Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung wie Armut, Isolation und Obdachlosigkeit in der Stadt und dem Kreis Reutlingen. Er übergibt regelmäßig zusammen mit anderen Mentoren des Spendenparlaments größere Spenden. Dank des Spendenparlaments als Sozialpartner der TOP Sozial Charta wurden bereits weitere gemeinnützige Verbindungen und soziale Strategien mit Landgraf entwickelt. Kurator des Spendenparlaments und der TOP Sozial Charta, Volker Feyerabend freut sich über das vielfältige Engagements des Maklerteams.

Seit 2007 engagiert sich Landgraf im Bereich ehrenamtlicher Wirtschaftsförderung beim IVD Süd e. V, einem Berufsverband des Immobilienverbandes Deutschland, um sich und sein Fachwissen persönlich in die soziale Strategie einzubringen. Christoph Landgraf war von 2019 bis Juni 2023 als ehrenamtlicher, geschäftsführender Vorstandsmitglied im erweiterten Vorstand tätig. Eine bedeutende Anerkennung für sein starkes Engagement und sein tiefes Fachwissen.

Seit vielen Jahren engagiert sich Landgraf- Ihr Immobilienmakler Reutlingen im Bereich soziales Tierwohl als Unterstützer des in Pfullingen ansässigen Bundes gegen den Missbrauch der Tiere BMT.

Außerdem ist Christoph Landgraf Mitglied weiterer Netzwerke wie zum Beispiel der Unternehmerrunde Reutlingen und Teil deren Unternehmens- und Ausbildungsinitiativen. Christoph Landgraf ist darüber hinaus gern gesehener Redner bei Vortragsveranstaltungen, in denen er sein fundiertes Wissen über den Immobilienmarkt in Reutlingen und Umgebung weitergibt und in den Köpfen seiner Zuhörer verankert.

Der gelernte Dipl. Betriebswirt mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft hat seine Kindheit in Reutlingen und der Umgebung verbracht und ist bestens vertraut mit der Gegend. Es gibt ein starkes Verständnis und hohe Erfahrung für den lokalen Markt in und um Reutlingen. Christoph Landgraf hat das Handwerk des Immobilienmaklers von Grund auf gelernt. Die enge Verbindung zu seinem Beruf und sein Qualitätsbewusstsein haben dazu geführt, dass „Landgraf- Ihr Immobilienmakler“ der erste zertifizierte Immobilienmakler in Reutlingen war.

Das Unternehmen hat seine Prozesse nach ISO EN 15733 zertifizieren lassen. Auch die Digitalisierung wurde weiter vorangetrieben. Z.B. wurde die Veranschaulichung von Objekten weiter entwickelt – ein virtueller 360 Grad Rundgang in Wohnungen und Häusern. Kunden schätzen die von Landgraf entwickelte virtuelle Renovierungssimulation. Gemäß seiner Philosophie „Einfach. Kaufen. Verkaufen“ möchte er seinen Kunden den Verkauf eines Hauses oder Wohnung und die Vermietung so einfach wie möglich machen.

Christoph Landgraf betont “ Unsere Heimat Reutlingen soll lebenswert bleiben und die Menschen sollen sich wohl fühlen. Deshalb wollen wir mit unserem sozialen Engagement dazu beitragen.

