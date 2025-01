Restaurant Frankfurt – Kulinarische Erlebnisse

Sie möchten zusammen mit Freunden oder der Familie kulinarische Köstlichkeiten in angenehmer Atmosphäre genießen?

Mit dem „My Frankfurt“ gibt es ein Restaurant in Frankfurt, das Ihnen diesen Service bietet. Hier finden Sie eine gelungene Fusion aus deutscher und internationaler Küche auf höchstem Niveau.

Entdecken Sie Gaumenfreuden wie frischer Fisch, saftige Steaks bis hin zu Tapas oder vegetarischen Menüs. Wir bieten Ihnen Genuss in herausragender Qualität und Delikatessen für jeden Geschmack. Wählen Sie auf unserer reichhaltigen Speise- und Getränkekarte die Dinge aus, die Ihr Herz begehrt.

Gastronomische Vielfalt mitten in der Mainmetropole

Seit der Eröffnung unseres Restaurants im Dezember 2019 sind wir fester Bestandteil der pulsierenden Stadt. Dank zwei Parkhäusern in unmittelbarer Nähe können Sie uns in zentraler Innenstadtlage bequem erreichen. Die Parkhäuser an Konstablerwache und Hauptwache bieten viel Platz und ermöglichen so eine stressfreie Anreise.

Umgeben von der beliebten Einkaufstraße Zeil und dem historischen Römer liegt unser Restaurant. Nach einem Einkaufsbummel oder der Stadtbesichtigung ist dieser Ort ein perfekter Platz zum Entspannen. Für das leibliche Wohl sorgen unsere aufmerksamen Servicemitarbeitenden, die Ihnen jeden Wunsch erfüllen.

Abwechslungsreiche Küche für jeden Geschmack

Wir bieten Ihnen in einem gemütlichen und modernen Ambiente Geschmackserlebnisse in vielen Variationen. Ob Lunch oder Dinner, wir servieren Ihnen zu jeder Tageszeit das perfekte Wunschmenü. Wählen Sie auf unserer Speisekarte unter diesen verschiedenen Möglichkeiten aus:

-Vorspeisen und Tapas (kalt oder warm)

-Suppen

-Salate

-My Frankfurt Spezialitäten

-Nudelgerichte

-Fajitas

-Steaks vom Lavastein-Grill

-Beilagen

-Burger

-Fischgerichte

-Desserts

Gerne können Sie Sonderwünsche äußern und sich damit Ihr individuelles Menü zusammenstellen.

Vielfältige Getränke für jedes Menü und jeden Anlass

Rund um unsere köstlichen Speisen begleiten Sie ausgewählte Getränke für jeden Gaumen. Vom Start in Ihr Menü bis zum krönenden Abschluss verwöhnen wir Sie mit flüssigen Köstlichkeiten. Finden Sie auf unserer Getränkekarte in der reichhaltigen Auswahl alles, was Ihr Herz begehrt:

-Kaffee und Tee

-My Frankfurt Hotties

-Apfelwein (Hochstätter vom Fass)

-Fassbiere

-Flaschenbiere

-Softdrinks und Säfte

-My Frankfurt Liquid Starters

-My Frankfurt Longdrinks

-Cocktails

-Driver Cocktails (alkoholfrei)

-After Dinner

-Weißweine, Roseweine, Rotweine

-Schaumweine

Ihr Restaurant in Frankfurt serviert Ihnen das Lieblingsgetränk ganz nach Ihren Wünschen.

Erleben Sie „My Frankfurt“ als Ihre Eventlocation

Bei uns können Sie Firmenfeiern und private Veranstaltungen in gemütlicher Atmosphäre erleben. Unser Restaurant in Frankfurt bietet Ihnen dafür Platz für bis zu 150 Personen. Allein das obere Stockwerk kann bis zu 90 Personen beherbergen. Auf Wunsch können Sie das gesamte Restaurant auch über die übliche Betriebszeit hinaus exklusiv anmieten.

Für Ihre Feier stellen wir Ihnen auf Wunsch Mehr-Gänge-Menüs, Büfetts, Tapas und Getränkepauschalen zusammen. Sie erhalten von uns eine eigene Bedienung gestellt, die sich um den gesamten Service kümmert. Wir freuen uns darauf, wenn Sie bei uns unvergessliche kulinarische Erlebnisse genießen.

Vielseitig wie Frankfurt am Main selbst ist auch unser Angebot. Im gemütlichen und modernen Ambiente verwöhnen wir Sie und Ihren Gaumen und laden zum Verweilen ein. Vom Frühstück zum Lunch bis zum Dinner.

Firmenkontakt

Restaurant MyFrankfurt

Manuel Peraica

Liebfrauenberg 37

60313 Frankfurt

06992883123



https://www.restaurantmyfrankfurt.de/

Pressekontakt

Sellwerk Frankfurt

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt

069 63198976



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

