Resilienz für das Gesundheitsökosystem

EU-Projekt BioMan4R2: Vier von 26 Gewinnern aus der BioRegion STERN

(Stuttgart) – 118 Unternehmen aus ganz Europa haben sich seit April 2023 auf die Ausschreibung des BioMan4R2 Projektes beworben, 26 kleine und mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie und Medizintechnik wurden jetzt von einer internationalen Jury ausgewählt, vier der Gewinner kommen aus der BioRegion STERN. Die Preisträger erhalten im Rahmen des europäischen SMP COSME-Programms finanzielle Unterstützung, um dazu beizutragen, Herstellungsprozesse zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit, die Nachhaltigkeit und die Resilienz des europäischen Gesundheitsökosystems zu stärken. Gemeinsam mit sechs weiteren europäischen Partnern betreut die BioRegio STERN Management GmbH das BioMan4R2 Projekt während einer Laufzeit von zwei Jahren.

Die BioRegio STERN Management GmbH ist Partner im Projekt BioMan4R2, das im Rahmen des europäischen SMP COSME-Programms finanzielle Unterstützung und Vernetzung für kleine und mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie und Medizintechnik anbietet. Gemeinsam mit sechs weiteren Partnern – Turku Science Park Ltd. aus Finnland als Projektkoordinator, BIOCAT aus Spanien, LifetecZONe aus den Niederlanden, GAPR aus Polen, MEDICEN Paris Region aus Frankreich sowie dem Council of European Bioregions aus Belgien – sollen im Rahmen von BioMan4R2 Herstellungsprozesse verbessert sowie die Wettbewerbsfähigkeit, die Nachhaltigkeit und die Resilienz des europäischen Gesundheitsökosystems gestärkt werden. Ziel ist es, die Abhängigkeit von globalen Lieferketten zu verringern und die Produktion zunehmend nach Europa zu verlagern. Dafür fördert BioMan4R2 die langfristige Zusammenarbeit zwischen KMU, Investmentfonds, Forschung, klinischen und wissenschaftlichen Organisationen sowie Wissenschafts- und Technologieparks.

Seit April 2023 haben sich insgesamt 118 Unternehmen aus ganz Europa für das Programm beworben; nun wurden die 26 Preisträger ausgewählt. 16 von ihnen erhalten bis zu 60.000 Euro finanzielle Unterstützung für Kooperationsprojekte zwischen KMU und Mitarbeitern aus verschiedenen Sektoren mit gemeinsamen Herausforderungen in Bezug auf Resilienz, Nachhaltigkeit oder digitale Transformation sowie Bewertung und Validierung bestehender Produkte. Zehn weitere KMU erhalten jeweils 15.000 Euro, um Kompetenzerweiterungen in den Bereichen Technologieeinführung, Digitalisierung und nachhaltige Lieferantengeschäftsmodelle sowie die Weiterbildung in Themen wie Digitalisierung, Internationalisierung, Marktzugang und Regulatorik zu unterstützen.

Vier von den 26 Preisträgern kommen aus der BioRegion STERN: Die MIRA Vision Microscopy GmbH aus Wangen bei Göppingen und die IntegraSkin GmbH aus Tübingen erhalten jeweils 60.000 Euro; die Zeisberg GmbH aus Metzingen und die EARLAB GmbH aus Tübingen jeweils 15.000 Euro.

Übersicht über sämtliche Gewinner:

https://bioman4r2-biomanufacturing-eurocluster.b2match.io/page-4361

Disclaimer

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EISMEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Über die BioRegio STERN Management GmbH:

Die BioRegio STERN Management GmbH ist Wirtschaftsentwickler für die Life-Sciences-Branche. Sie fördert im öffentlichen Auftrag Innovationen und Start-ups und trägt so zur Stärkung des Standorts bei. In den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb mit den Städten Tübingen und Reutlingen ist sie die zentrale Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die BioRegion STERN zählt zu den großen und erfolgreichen BioRegionen in Deutschland. Alleinstellungsmerkmale sind die bundesweit einzigartige Mischung aus Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen sowie die regionalen Cluster der Automatisierungstechnik, des Maschinen- und Anlagenbaus.

