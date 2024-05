Requirements Engineering: movisco AG erlangt Gold-Partnerstatus im CPRE von IREB®

Anforderungsmanagement entscheidender Erfolgsfaktor bei Software-Projekten

Ob agil oder klassisch aufgesetzt – Softwareprojekte wachsen sich laut aktueller Studien oft zu Problemfällen aus, viele scheitern. Häufigste Fehlerursachen: fehlende oder falsche Projekt-Zielsetzungen sowie – ganz wesentlich – ungenaue Anforderungen, also Requirements. Die Lösung: Professionelles Anforderungsmanagement respektive Requirements Engineering, das die Anforderungen an das Projekt und die zu entwickelnde Software oder IT-Lösung eindeutig und für alle Stakeholder nutzwertig mit den erforderlichen Fähigkeiten, Features und Eigenschaften definiert. Hierbei hat das auf die Beratung von Banken spezialisierte IT- und Management-Beratungsunternehmen movisco AG mit der Erreichung des Gold-Partnerstatus im Zertifizierungsmodell Requirements Engineering CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering) von IREB® (International Requirements Engineering Board) einen Qualitäts-Meilenstein erreicht: https://www.movisco.de/blog/meilenstein-fuer-movisco-gold-partner-requirements-engineering-cpre-ireb

REQUIREMENTS ENGINEERING IST ERFOLGSFAKTOR FÜR GELUNGENE IT-PROJEKTE

„Requirements Engineering ist ein wichtiger Aspekt hervorragenden Projektmanagements und sicherlich ein maximal entscheidender Erfolgsfaktor für das Gelingen von Software-Projekten. Es verbessert nachweislich die Zieldefinition sowie die Abstimmung zwischen den Stakeholdern und auch die Dokumentation und Standards. Damit können Zielrisiken minimiert und in der Folge Kosten eingespart werden, bei – so zeigen Analysen – insgesamt verbesserten Erfolgsquoten. Was gerade auch im sensiblen Banking-Sektor, auf den wir als movisco spezialisiert sind, wichtig ist. Daher sind wir stolz auf den Gold-Partnerstatus im Requirements Engineering von IREB® – diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams sowie für unsere fortlaufenden Bemühungen, die höchsten Standards in der Beratung zu erfüllen und unseren Kunden weiterhin erstklassige Dienstleistungen anzubieten“, erläutert movisco-Vorstand Thomas Arnsberg.

ERFOLG DER MOVISCO AG IM IREB®-ZERTIFIZIERUNGSPROZESS

Der Erfolg der movisco AG im IREB®-Zertifizierungsprozess gründet auf mehreren Faktoren:

– Die movisco AG verfügt über umfangreiche Erfahrung und Expertise im Bereich des Requirements Engineering; einschließlich erfolgreicher Projekte, in denen komplexe Anforderungen analysiert, dokumentiert und umgesetzt wurden.

– Hochqualifizierte Mitarbeitende der movisco AG, die über die erforderlichen Qualifikationen und Zertifizierungen im Requirements Engineering verfügen, darunter Abschlüsse, Schulungen und Zertifizierungen von anerkannten Organisationen wie dem IREB®.

– Die movisco AG wendet konsequent Best Practices im Requirements Engineering an und hält sich an internationale Standards und Richtlinien der Branche, einschließlich der Verwendung anerkannter Methoden, Techniken und Tools sowie der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse und Arbeitsabläufe.

– Nachgewiesene Kundenreferenzen und Best Practice Cases, die die Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung von Anforderungen und zur Bereitstellung hochwertiger Lösungen dokumentieren.

„Diese Auszeichnung betont die Hingabe der movisco AG bezüglich Exzellenz bei der Entwicklung und Umsetzung von Anforderungen in Projekten und ergänzt ihre bereits erlangten Qualitätsstandards als SAP® GoldPartner, ISTQB® GoldPartner für Software-Testing, Bronze-Medaille im EcoVadis ESG-Rating und als Fioneer® Trusted Partner“, resümiert Jana Rapp von movisco.

Service: über IREB®:

IREB, das International Requirements Engineering Board, ist eine Non-Profit-Organisation und der Entwickler des CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering) Zertifizierungskonzepts. Quelle: www.ireb.org

Die movisco AG mit Sitz in Hamburg, Bonn und Frankfurt ist eine spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking-Sektor.

movisco entwickelt Business Intelligence (BI)- sowie Data-Warehouse-Lösungen und berät ihre Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Regulatorik, Unternehmenssteuerung und Finanzen. Außerdem unterstützt movisco Banken in fachlichen und technischen Reporting-Themen, beim Data Management und Data Warehousing sowie beim Aufbau der abhängigen IT-Systeme und Organisationsstrukturen.

movisco AG, Osterbekstraße 90a, 22083 Hamburg, Tel.: +49 40 767 53 777

movisco AG, Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn, Tel.: +49 228 9293 9145

movisco AG, Wiesenhüttenplatz 25, 60329 Frankfurt a.M., Tel.: +49 69 174 98 590

info@movisco.com, www.movisco.com

