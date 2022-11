Remote-Lehre an den Hochschulen: Über die Hälfte der Studierenden wünscht sich mehr Distanz-Veranstaltungen

München / Danzig, 08.11.2022 – Im Oktober sind die meisten Universitäten und Hochschulen in das neue Wintersemester gestartet. Die europäische Webinar- und Videokonferenzplattform ClickMeeting ( https://clickmeeting.com) hat zu diesem Anlass in einer Umfrage untersucht, was Studierende inzwischen über Distanzveranstaltungen und „Remote-Lehre“ denken. Dabei gaben 50 % der Befragten an, im vorangegangenen Semester einige ihrer Vorlesungen und Seminare „remote“ besucht zu haben. 55 % sind der Meinung, dass generell mehr Veranstaltungen online angeboten werden sollten. 76 % würden es vorziehen, im Rahmen ihres Studiums häufiger ein Hybridmodell nutzen zu können. Gleichzeitig wünschen sich bis zu 71 % der Studentinnen und Studenten, dass sie Prüfungen und Tests aus der Ferne ablegen können.

Die Hälfte der Studierenden, die an der ClickMeeting-Umfrage teilgenommen haben, gab an, dass an ihren Hochschulen im letzten Semester einige Vorlesungen und Übungen durchgängig in einem Remote-Format abgehalten wurden. Bei 24 % der Befragten findet die Lehre immer noch online statt, bei 26 % ist dies nicht der Fall.

Über 50 % der Studierenden wünschen sich mehr Remote-Veranstaltungen

55 % der Studierenden sind der Meinung, dass in ihrem Studium mehr Lehrveranstaltungen online abgehalten werden sollten. Für 41 % ist der derzeitige Modus hingegen zufriedenstellend. 5 % der Befragten haben zu diesem Thema keine eindeutige Meinung. Gleichzeitig gaben 71 % der Befragten an, dass sie gerne Prüfungen und Tests aus der Ferne ablegen würden. In diesem Fall äußerten sich nur 13 % ablehnend, 15 % ist es egal und 2 % hatten keine Meinung.

Gleichzeitig sind 76 % der Studierenden der Ansicht, dass die Hochschulen verstärkt auf hybride Lehrmodelle zurückgreifen sollten, also auf Mischformen aus Präsenz- und Distanzveranstaltungen. Lediglich 15 % sind gegen eine Ausweitung der hybriden Lehre und 10 % haben keine klare Meinung zu dieser Frage.

Mehr Zeit, aufgezeichnete Vorlesungen, bessere Konzentration – das sind die Vorteile, die Studierende an Remote-Veranstaltungen schätzen

Positiv bewerten die Studierenden an Remote-Veranstaltungen vor allem ein besseres Zeitmanagement (68 %), mehr Zeit für sich selbst (66 %) und eine einfachere Verteilung der Materialien (55 %). Weitere positive Aspekte, die von den Befragten hervorgehoben wurden, waren die Möglichkeit, Aufzeichnungen von Vorlesungen zu nutzen (54 %), die Verwendung von Multimedia-Materialien (43 %) und die stärkere Konzentration auf die Vorlesungen (20 %).

Fast 60 % der Studierenden sind der Meinung, dass die Hochschulen für die Rückkehr von Distanz-Veranstaltungen vorbereitet sind

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie wurden auch gefragt, ob die Universitäten und Hochschulen ihrer Meinung nach angemessen auf eine mögliche Wiedereinführung von Remote-Vorlesungen und -Seminaren vorbereitet sind. 58 % der Studierenden denken, dass die Bildungseinrichtungen entsprechend vorbereitet sind, 31 % sind allerdings gegenteiliger Meinung.

ClickMeeting hat darüber hinaus auch untersucht, wie die Hochschulen und Universitäten mit Blick auf die technische Vorbereitung hinsichtlich einer möglichen Rückkehr zur reinen Distanz-Lehre eingeschätzt werden. 21 % der Studierenden halten die Einrichtungen diesbezüglich für „sehr gut“ vorbereitet. Nach Meinung von 61 % sind sie „gut“ vorbereitet. Immerhin 15 % der Befragten halten die technische Vorbereitung der Universitäten und Hochschulen allerdings für „schlecht“ oder sogar „sehr schlecht“.

Methodik:

Online-Umfrage unter 200 Studierenden in Europa. Alle Befragten, die an der Umfrage teilgenommen haben, befinden sich derzeit in ihrem Studium.

Was bietet ClickMeeting noch – außer Servern in Europa?

ClickMeeting hat sich auf Webinare, Videokonferenzen und Online-Meetings spezialisiert. Über die flexible Self-Service-Plattform können Anwender und Unternehmen individuelle Szenarien in Bereichen wie virtuelle Veranstaltungen, digitales Lernen und Online-Kommunikation umsetzen. Zu den Alleinstellungsmerkmalen zählt, dass die Plattform bequem im Webbrowser genutzt werden kann. Anwender benötigen dadurch keine technischen Vorkenntnisse und müssen nichts auf ihrem Gerät installieren. Die Anfänge von ClickMeeting gehen auf das Jahr 2011 zurück, als die Plattform innerhalb von GetResponse als zusätzliches Produkt geschaffen wurde, das zunächst für die Bedürfnisse des Unternehmens als Tool für Online-Meetings dienen sollte. Keine der zu diesem Zeitpunkt existierenden Anwendungen erfüllte diese internen Erwartungen. Es wurde schnell klar, dass das Produkt leistungsfähig genug war, um es Verbrauchern und Unternehmen anzubieten. Im Laufe der nächsten fünf Jahre erwies sich ClickMeeting als vielversprechende Lösung, so dass es 2016 als separates Unternehmen ausgegliedert wurde. Der Hauptsitz des europäischen Unternehmens befindet sich im polnischen Danzig.

Weitere Informationen: www.clickmeeting.com

https://www.facebook.com/clickmeeting/?ref=br_rs

https://www.linkedin.com/company/clickmeeting/

https://www.youtube.com/user/ClickMeetingvideo/videos

Kontakt

ClickMeeting

Karolina Krzeska / Rocket Science Communications

Plywacka 3/5 3/5

02-633 Warschau

+48 785 857 662

karolina.krzeska@rocketscience.com.pl

https://clickmeeting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.