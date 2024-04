Relaunch der Zeitschriftenportale zu einer modernen Online-Plattform bei Spitta

Die Spitta GmbH hat Ihre Zeitschriftenportale zmk-aktuell.de, ztm-aktuell.de, pnc-aktuell.de und dimagazin-aktuell.de zu einer modernen Online-Plattform zusammengeführt – der neuen spitta dentalwelt. www.dentalwelt.spitta.de

Mit der Bündelung der Inhalte und Zielgruppen reagiert Spitta auf die Komplexität der immer stärker vernetzten Themen und schafft ein zentrales Informationsportal für die gesamte Dentalbranche.

Dentalnews und -wissen für alle Zielgruppen an einem Ort – schnell und einfach verfügbar!

Alle Artikel und News rund um die Themen Zahnmedizin und Zahntechnik sind in der neuen Online-Plattform schnell und einfach verfügbar. Darüber hinaus tragen viele neue praktische Features zu einer optimierten Benutzerfreundlichlichkeit bei, die weit über das bisherige Angebot hinausgehen. Dazu gehören eine dynamischere Benutzerführung, Organisationstools wie Merklisten und Favoriten sowie weitere Interaktions- und Community-Elemente. Insbesondere durch die Personalisierungsmöglichkeiten hinsichtlich bestimmter Schwerpunkte, Themen und Autoren schafft die spitta dentalwelt ein individualisiertes Leseerlebnis und baut so eine starke Leserbindung auf.

Reichweiten- und zielgruppen-gebündelte Werbepräsenz für Unternehmen

Für Unternehmen der Dentalbranche bietet die spitta dentalwelt eine noch effektivere Werbeplattform für dentale Marken, Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen durch eine höhere Attraktivität für dentale Zielgruppen und vergrößerter Reichweite. Bewährte Werbeformen wurden hinsichtlich Position und Bannerformat so optimiert, dass Unternehmen mit ihren Kampagnen von maximaler Aufmerksamkeit profitieren.

Die neue Online-Plattform spitta dentalwelt ist bereits mit allen News, Inhalten und Funktionen für die Leserinnen und Leser nutzbar. Ebenso haben Werbetreibende ab sofort die Möglichkeit, die zielgruppenerweiterte Online-Plattform für erfolgreiche Kampagnen zu nutzen.

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen Forum Media Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

