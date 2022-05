Reisepodcast Die Urlaubsmacher #43 Südafrika

Nationalparks Garden Route und Cederberg, Luxuslodges, Tierreservate und Weisenheim Hoed für Baby-Elefanten

Südafrika ist ein beliebtes Urlaubsland, gleichzeitig gibt es noch sehr viel Neues zu entdecken. Die Garden Route ist ein Nationalpark und nicht nur eine der schönsten Routen der Welt. Die Garden Route wird geprägt von dem endemischen Gewächs Fynbos, dem Ozean, den Bergen, Wäldern und Seen.

Anke Reynders hat deutsche und englische Wurzeln und lebt in der 2. Generation in Südafrika. Sie ist in der Garden Route zuhause, eine touristische Botschafterin Südafrikas, die sich für den Erhalt der Natur und Tiere einsetzt. Ein Herzensprojekt ist das Elefantenweisenheim für Baby-Elefanten im Kapama Tierreservat. Über die kostspielige Elefantenaufzucht und vielfältigen Urlaubsmöglichkeiten in Südafrika berichtet Anke Reynders von African Synergy im Reisepodcast Die Urlaubsmacher #43 mit Michael Becker.

Im Podcast #43 Südafrika:

Garden Route Nationalpark

Fynbos – ohne Feuer gäbe es die Pflanze nicht

Küstenort Sedgefield: jahrtausendealte versteinerte Dünen, Taschenlampentouren mit Naturguides,

Lodge Simbavati on Sea

Zederberge UNESCO Welterbe, atemberaubende Felslandschaft aus Sandstein mit Höhlen, Felsenzeichungen, klare Sternenhimmel, Wildnis pur

Simbavati River Lodge Cederberg

Tierreservate

Hoed – Weisenheim für Baby-Elefanten

Nachhaltige Selbstversorger Lodge Lepogo Lapalala Lodge

Grootbos Private Nature Reserve

