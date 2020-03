Reihenhäuser in Münchner Top-Lage wie im Zeitraffer gebaut

Großer Gestaltungsspielraum durch massives Fertigbau-Konzept

Beschleunigte Bauverfahren können entscheidend dazu beitragen, Baulücken in Großstädten schnell zu schließen und neuen Wohnraum zu schaffen. Im Münchener Norden, unweit des Olympiazentrums, entstand in vier Bauabschnitten eine Reihenhausanlage in massiver Fertigbauweise.

Dank des hohen Vorfertigungsgrades dauerte die komplette Rohbau-Montage pro Dreiergespann ab fertiggestellter Bodenplatte nur zwei Wochen. Weitere zwei Wochen nahmen Dacheindeckung und Außenputz in Anspruch. Dunkel eingedeckte Satteldächer mit großen Gaupen setzten die schlichten rechteckigen Baukörper in Szene.

Jedes Haus hat drei Etagen und einen Keller. Insgesamt stehen 125 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Alle drei Haus-Ebenen wurden mit bodentiefen Fenstern ausgestattet. Jede Wohneinheit hat einen eigenen Eingang mit Trogplatte als Vordach und bietet zudem einen sonnigen Freisitz. Aufgrund der guten Wärmespeicherfähigkeit des Baustoffs Beton erreichen die Gebäude den KfW-Effizienzhausstandard 55.

Das ALFA-Bausystem des fränkischen Massivhausspezialisten Dennert lässt sowohl beim Grundriss als auch bei der Ausstattung freie Hand. Weitere Vorteile sind Schnelligkeit und Witterungsunabhängigkeit. Zudem garantiert die präzise industrielle Vorfertigung einen hohen Qualitätsstandard.

Herzstück des ALFA-Systems von Dennert Massivhaus sind die vorgefertigten Wandelemente aus Leichtbeton. Türen, Fenster und Leerrohre für das Elektrosystem sind bereits werksseitig integriert, ebenso die Aussparungen für Heizung und Sanitär. Die Bauelemente müssen nur noch auf der Baustelle zusammengesetzt werden. Dank der Trocknung im Werk besitzen sie so gut wie keine Restfeuchte. Die Verbindung der Wände erfolgt über ein innovatives Schraubsystem, was den Anteil von Vergussbeton und damit die Baufeuchte zusätzlich reduziert. Da die Oberfläche der Wände schalungsglatt ist, erspart man sich das Verputzen. So geht auch der Innenausbau schnell vonstatten. Schon kurze Zeit später können die Gebäude bezogen werden.

