Regionale Vorlieben: Wo wir diesen Sommer Urlaub machen und wieviele Kilometer wir fahren

Bremen, 12. Juli 2022. Die Sommerferien haben in einigen Bundesländern bereits begonnen und in wenigen Wochen können auch die restlichen Länder in den Sommerurlaub starten. Deutschland ist auch in diesem Jahr das beliebteste Urlaubsland der Deutschen. Aber auch Kroatien und unser ältestes Sehnsuchtsziel, Italien, stehen hoch im Kurs. Dabei sind die regionalen Unterschiede groß: Wir haben untersucht, welche Urlauber im Inland bleiben, wen es nach Italien oder die Niederlande zieht und welche Städter man in Kroatien trifft. Dafür hat Traum-Ferienwohnungen die Urlaubreisen der Urlauber aus den 12 größten deutschen Städten innerhalb der Sommerferien 2022 analysiert.

Ob es am vielgescholtenen Berliner Flughafen liegt oder die Reize der nahegelegenen Ostsee überwiegen ist unklar, doch Berliner sind mit knapp 77% Spitzenreiter beim Inlandsurlaub und liegen mit einer durchschnittlichen Fahrstrecke von 361 km deutlich unter dem Inlandsmittel von 411 km. Nur Hamburger und Bremer können von einer strategisch günstigeren Urlaubslage profitieren: Die kürzeste Anreise im Inland haben Hamburger mit 310 km, dicht gefolgt von Bremern mit 332 km. So ist es nicht verwunderlich, dass rund dreiviertel der Bremer und Hamburger ihre Sommerferien hierzulande verbringen.

Dem gegenüber stehen die Münchner: lediglich 45% verbringen ihren Urlaub in Deutschland. Auch aus Stuttgart und Frankfurt zieht es viele ins Ausland, nur etwas mehr als die Hälfte verbleibt im Land. Kroatien ist eines der beliebtesten Reiseziele in diesem Sommer. Insbesondere für 30% der Münchner zahlt sich die Nähe aus: Die durchschnittliche Fahrstrecke zum Urlaubsziel in Kroatien entspricht etwa der Distanz, die Münchner zu ihrem Ziel in Deutschland zurücklegen.

Die Niederlande sind jeher ein beliebtes Ziel für Urlaubsreisende aus NRW, schließlich führt der kürzeste Weg zur Nordsee für viele in die Niederlande: gut jeder fünfte Düsseldorfer verbringt dort seinen Sommerurlaub und bleibt bei der Anreise unter 300 Kilometer. Früher am Strand sind lediglich Essener, die im Mittel bereits nach 273 km ihr Urlaubsziel in den Niederlanden erreichen.

Eine Übersicht mit allen Ergebnissen der Analyse finden Sie hier:

https://unternehmen.traum-ferienwohnungen.de/presse/pressemitteilungen/regionale-vorlieben-wo-wir-diesen-sommer-urlaub-machen-und-wie-weit-wir-dafuer-fahren/

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla by OYO und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

