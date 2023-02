Regenwasser sammeln und bequem entnehmen

Mall-Garten-Pakete mit neuer Entnahmestelle Fontana M

Die Mall-Garten-Pakete Fontana zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung wurden um eine dritte Variante zur Entnahme des in der Zisterne gesammelten Wassers ergänzt: Bei der neuen Entnahmestelle Fontana M wurde die Möglichkeit zum Anstecken des Gartenschlauchs direkt in die Zisternenabdeckung integriert.

Die Garten-Pakete von Mall beinhalten alle Komponenten, die zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung benötigt werden: eine Betonzisterne mit Gartenfilter, eine Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat und ein Anschlussset. Für die Entnahme des Regenwassers standen bisher mit Fontana S (Bodenentnahmestelle) und Fontana L (Gartensäule aus Edelstahl) zwei Varianten zur Verfügung. Die neue Entnahme Fontana M ist direkt in die Zisternenabdeckung integriert, so dass eine zusätzliche Verbindung zwischen Zisterne und Entnahme, wie sie bei den beiden anderen Varianten nötig ist, entfällt. Fontana M ist auch zur Nachrüstung in bestehende Zisternen geeignet.

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt neun Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und Ungarn. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von 106 Mio. Euro.

