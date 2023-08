Reetdachhaus in Aventoft Nordfriesland zu verkaufen

Reetdachhaus mit Ambiente und Flair direkt vor Sylt und Dänemark

So weich so warm und dieser Duft, in der Tat, Kein Ziegeldach strahlt so viel Wohlbehagen aus wie ein mit Reet gedecktes Haus. Kein anderes Material hat in den vergangenen Jahren eine vergleichbare Renaissance erlebt. In der schönen Gemeinde Aventoft, direkt vor Sylt und Dänemark, ist eine bezaubernde Immobilie unter Reet auf einem schön eingewachsenen Grundstück zu verkaufen.

Das gemütliche Reetdachhaus wurde ca. 1870 gebaut und fortlaufend modernisiert. Es befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auch das Reetdach befindet sich in einem sehr guten Zustand. Das Grundstück hat eine überschaubare und leicht zu pflegende Größe von 705 m² mit schöner Bepflanzung und altem Baumbestand.

EG: Eingangsbereich mit Flur, Bad DU/WC mit Tageslichtfenster, gemütliche Küche, Wohnstube mit Mylin-Kachelofen, Holz-Dielenboden, Holz-Sprossenfenster, Elektroheizung (Heizkörper), Zugang Südterrasse, Esszimmer, Gäste-/Schlafzimmer, Treppe ins DG.

DG: Studio/Schlafen mit Abstellbereich, freistehende Badewanne/WC, Elektroheizung. Auf dem Grundstück befindet sich auch noch ein Gartenhaus unter Reet für Gartengeräte und Rasenmäher etc. Zum Haus gehört auch noch ein PKW-Stellplatz.

Die Vorteile:

Eine Rarität unter Reet in begehrter Lage

Direkt vor Dänemark und Sylt

Gepflegter Zustand (renoviert)

Holz-Dielenboden, Holz-Sprossenfenster etc.

Original schwedischer Mylin-Kachelofen

Wohnfläche ca. 100 m²

Deckenhöhe EG 2m

DG Studio/Schlafen, freistehende Badewanne

Schön bepflanztes Grundstück mit 705 m² Größe

Gartenhaus unter Reet

KFZ-Stellplatz

Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Wohnen mit Ambiente und Flair

Kaufpreis 328.000 EUR provisionsfrei

Ideal zur Eigennutzung oder Ferienvermietung

Eine Käuferprovision entfällt!

Aventoft war früher ein Fischerdorf und liegt im Herzen Nordfrieslands, unmittelbar an der dänischen Grenze und nicht weit von der Nordsee entfernt. Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Die zahlreichen Geschäfte in Aventoft und Süderlügum, die auch sonntags geöffnet haben, werden von Deutschen und Dänen besucht, was für ein ganz besonderes Flair sorgt. Sehenswert ist auch die Aventofter Kirche, die um 1300 erbaut wurde und auf einer Warft am Dorfeingang liegt Das Reetdachhaus liegt direkt in Aventoft, in einer reizvollen Landschaft, wo schon Emil Nolde wohnte. Zum Grenzübergang nach Rudbøl mit seinen schönen Häusern und dem Ruttelsbüller See (Rudbøl Sø) sind es nur wenige Autominuten. Das Nolde Museum mit Cafe/Restaurant, Noldes Garten und das Hülltoft Tief (Badesee) sind in wenigen Minuten mit dem PKW erreicht.

Sehenswert ist das romantische Städtchen Tønder (nur 7 km vom Haus entfernt). Viele nutzen das grenznahe Städtchen gerne zum Einkaufsbummel und besuchen die Antiquitätenhändler in Tønder oder Møgeltønder. Bis Emmerlev Kliff sind es nur 15 Autominuten und zum Hjerpsted Strand nur eine halbe Stunde, nicht weit von Rømø gelegen. Von hier haben Sie eine wunderschöne Aussicht auf das Meer und direkten Blick nach Sylt. Die dänische Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas ist nicht weit entfernt.

Ein großes Kulturprogramm und Konzerte bietet auch der Charlottenhof in Klanxbüll. Die ärztliche Versorgung ist gesichert. Eine Klinik sowie weiterführende Schulen gibt es in Niebüll und Husum. Sylt ist die Insel der Kontraste. Reetdachhäuser auf kleinen Warften, schmale Straßen und endlose Sandstrände, Wattenmeer und Heidelandschaften. Sie fahren mit dem Zug vom Bahnhof Klanxbüll in ca. 15 Min. auf die Insel. Alternativ können Sie auch mit dem Auto mit der Syltfähre von Rømø auf die Insel Sylt fahren.

Flensburg die maritime Stadt erwartet Sie. Ein Blick über die Flensburger Förde ist einfach traumhaft, zahlreiche weiße Segelboote, geben dem Betrachter ein maritimes Flair. In Flensburg lässt es sich herrlich shoppen und flanieren.

Der hohe Freizeitwert der Region ergibt sich aber auch aufgrund der überaus verkehrsgünstigen Lage zur Nordseeküste, zu den Inseln und Halligen im Nationalpark Nordfriesisches Wattenmeer und zu Dänemark. Aber selbst die Metropolregion Hamburg ist durch beste Bahnverbindungen zu jeder Tageszeit erreichbar. Attraktive Rendite durch Ferienvermietung! Eine Summe schöner Details bietet diese Immobilie in gefragter Lage. Zeitlose Bausubstanz in altbewährter Qualität mit Ambiente und Flair, die sowohl zur Eigennutzung als auch zur Ferienvermietung bestens geeignet ist. Das berühmte, heilkräftige und milde Klima der Nordsee sowie das begrenzte Angebot an attraktiven und typischen Reetdachhäusern, machen solche Immobilien an der Küste zu einer sicheren und begehrten Investition.

Energiebedarfsausweis: Endenergiebedarf 122,8 kWh/(m2a), Energieeffizienzklasse D

