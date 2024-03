Red Carpet Event verkündet Partnerschaft mit Eccoplexx

Neue Optionen im Großraum Düsseldorf

Red Carpet Event, die führende Agentur für Livekommunikation im Kino, hat eine neue Partnerschaft mit Eccoplexx in Mettmann und Ratingen verkündet. Das Familienunternehmen mit einer langen Tradition zum Kinomarkt betreibt drei Kinocenter und ist auf Expansionskurs. Die nächste Eröffnung steht Mitte 2024 in Monheim an.

Eccoplexx hat in seinen Häusern durchgängig eine hochwertige technische Ausstattung mit D-Box VIP-Sitzen, Dolby-Atmos-Beschallung, Vive Audio und 3D-Video. In Mettmann stehen drei Räume mit Kapazitäten für 301 Personen zur Verfügung, in Ratingen sind es 110 Plätze. Der Multiplex in Monheim wird Platz für rund 570 Gäste bieten.

Red Carpet Event bietet für Unternehmen und Institutionen bundesweit eine außergewöhnliche Möglichkeit, ihre Events im Kino zu veranstalten und sich auf der großen Leinwand zu präsentieren. Die Agentur übernimmt dabei die umfassende und maßgeschneiderte Planung und Organisation – von der Auswahl des Wunschkinos und besonders geeigneter Movies bis hin zur individuellen Gestaltung des Events. Wichtig zu wissen: Kinosäle und Foyers lassen sich auch für Betriebsversammlungen, Tagungen oder Kongresse nutzen.

Robert Goralski, Geschäftsführer von Red Carpet Event: „Mit der neuen Partnerschaft verstärken wir im Großraum Düsseldorf unsere Möglichkeiten für Corporate Events im Kino – mit und ohne Filmvorführung. Wir freuen uns auf eine vielversprechende Zusammenarbeit.“

Red Carpet Event GmbH

Tagungen oder Kongresse werden erfolgreich, wenn Programm, Sprecher, Veranstaltungsort, Erreichbarkeit, Medientechnik und Logistik höchsten Ansprüchen genügen. Diese Parameter erfüllt Red Carpet Event mit seinem Portfolio. Die Spezial-Agentur für Livekommunikation im Kino bietet deutschlandweit mehr als 100 zentral gelegene Kinos, darunter exklusiv die Häuser von Deutschlands metropolenstärkster Multiplex-Kette CineStar, für die Durchführung von Events, Tagungen und Kongressen an. Unterschiedlich große und kleine Säle können flexibel für Shows und Präsentationen mit perfekter Sound- und Bildqualität oder als Bühne für Vorträge oder Workshops genutzt werden. Auch eine Drahtlosverbindung zwischen verschiedenen Standorten via Satellitenübertragung oder Internet ist möglich. Die Foyerflächen bieten dazu genügend Platz für ergänzende Ausstellungen und das Catering.

Hansaallee 245

D-40549 Düsseldorf

Ansprechpartner: Robert Goralski

Telefon: 0800-2114069

E-Mail: info@red-carpet-event.de

Internet: www.red-carpet-event.de