Recyclingtrommeln aus Hardox® HiAce Stahl

3fache Lebensdauer gegenüber Edelstahl

Geht das, den Wartungsbedarf um ganze 70 % zu reduzieren und dazu noch eine längere Lebensdauer sowie einen geringeren Stahlverbrauch in der Ausrüstung zu erzielen? Stena Recycling vertraut auf SSAB und stieg auf Hardox® HiAce um.

Stena Recycling, das führende schwedische Recyclingunternehmen mit 90 Anlagen im ganzen Land, verwendet große Stahltrommeln zur Reinigung und Abtrennung von Nichteisenmetallen in einer Größenordnung von rund 1.000 Tonnen pro Tag. Da dies ein Nassaufbereitungsprozess ist, macht das Wasser die Verschleißumgebung korrosiv. Dies verursachte übermäßigen Verschleiß, was zu hohen Wartungskosten und Betriebsstörungen führte. Stena Recycling musste eine bessere Lösung als Edelstahl finden.

Das Hardox® Wearparts Center KA Industriteknik ersetzte Edelstahl in den Recyclingtrommeln von Stena Recycling durch Hardox® HiAce und konnte dadurch die Lebensdauer der Gittersegmente im Vergleich zur vorherigen Lösung verdreifachen. Dadurch spart Stena Recycling nicht nur Geld durch den reduzierten Wartungsaufwand, sondern kann auch den Stahlverbrauch auf jährlicher Basis senken. Dies bedeutet auch eine bedeutende CO2-Reduzierung.

„Mit der neuen Konstruktion der Gittersegmente in unseren Recycling-Trommeln konnten wir den Instandhaltungsaufwand um rund 70 % reduzieren. Da die Gitterbleche aus Hardox® HiAce Stahl nur 4 mm dick sind und gerade mal 10 kg wiegen, ist ein Austausch sehr einfach. Auch die gebogenen Bleche sind aus Hardox® HiAce. Wir erwarten, dass die Trommeln rund vier Jahre lang halten, verglichen mit zwei bis drei Jahren, wie beim früheren Material. Wir verarbeiten täglich bis zu 1.000 Tonnen recycelten Stahl pro Tag und das mit eingesetzte Wasser ist recht aggressiv. Mit Hardox® HiAce können wir eine klare Reduzierung bei der Korrosion erkennen.“ Kent Brännlund, Werksleiter der Anlage in Halmstad (Schweden) von Stena Recycling.

Verschleißfester Hardox® HiAce Stahl schneidet besser ab als Edelstahl

In den Gittersegmenten, die vom Hardox® Wearparts Center KA Industriteknik entwickelt wurden, werden 4 mm Bleche aus Hardox® HiAce Stahl verwendet, die geschlitzt sind, damit das Wasser durchströmen kann. Früher wurde dafür Edelstahl verwendet, das aufgrund von Verschleiß und Schlägen eine kürzere Lebensdauer hatte, da Edelstahl nicht die Härte und Festigkeit von Hardox® HiAce hat. Stena Recycling nutzt die Gitter bis auf eine Dicke von ca. 3 mm, bevor die Segmente ausgetauscht werden. Das bedeutet eine Verdreifachung der Lebensdauer gegenüber den Edelstahlsegmenten. Ende Text, 2 Fotos hier www.pr-download.com/ssab39.zip

