Rechtssicher, nachhaltig, energieeffizient: Aschaffenburg setzt auf die BAScloud

Groß-Bieberau, 27.01.2020. Seit Herbst 2019 arbeitet die Stadt Aschaffenburg mit der BAScloud aus dem Hause der ProFM Facility & Project Management GmbH produktiv. Die technisch von der APIIDA AG entwickelte Lösung für die Vernetzung der Gebäudesysteme mit marktgängigen Mehrwert-Services, wie etwa Energiemonitoring, schafft bereits messbare Vorteile.

„Mit der BAScloud ist es möglich, aufgrund der vorhandenen Daten DSGVO-konform ein digitales Abbild von Gebäuden in der privaten Cloud zu schaffen“, fasst Claus Mink, Geschäftsführer der ProFM, zusammen. „Auf diese Weise können Immobilien einfach und unkompliziert mit einem Klick an weitere Services, wie etwa Energiemonitoring angebunden werden.“

Von den insgesamt über 400 städtischen Liegenschaften der Stadt Aschaffenburg werden rund 200 Gebäude vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft im Rahmen des Bauunterhaltes sowie der Haustechnik betreut. Hiervon wiederum werden rund 100 Gebäude energetisch und versorgungstechnisch (Energiekosten für Strom, Gas/Fernwärme, Wasser und Abwasser) ausgewertet. Aufgrund der unterschiedlichen demografischen Entwicklung und des fortschreitenden Strukturwandels in den einzelnen Stadtgebieten, sowie den immer weiter steigenden Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) besteht ein stetiger Bedarf an weiteren Optimierungen der versorgungstechnischen Anlagen.

„Das Ziel der Stadt Aschaffenburg ist es, eine übergeordnete und effiziente Liegenschaftsverwaltung umzusetzen. Hierzu zählen natürlich auch ein energieeffizienter Betrieb und das Energiemanagement insgesamt“, erläutert Herbert Krüger, Sachgebietsleitung Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, Stadt Aschaffenburg. „Die Umsetzung eines effizienten Immobilienbetriebs inkl. einer energieoptimierten Betriebsweise der Liegenschaften basiert auf einer zentralen Datenerfassung. Mit unserem langjährigen Partner ProFM haben wir darum in einem ersten Schritt ein separates Netzwerk aufgesetzt, die Liegenschaften angebunden und eine übergeordnete Gebäudeleittechnik eingeführt. Bis zu diesem Schritt ist man jedoch an bestimmte Hersteller und Systeme gebunden. Damit wir hier unabhängiger werden, haben wir in Zusammenarbeit mit ProFM die BAScloud eingeführt.“

Die Stadt oder Kommune gewinnt dabei nicht nur an Nachhaltigkeit – sie spart auch Kosten, da sie beispielsweise nicht mehr jede einzelne Liegenschaft an weiterführende Services anbinden müssen. Neben den Betreibern profitieren auch Hersteller und Errichter in besonderem Maße von der modernen Technologie. Anstatt der manuellen oder aufwändigen Öffnung von bislang isolierten Systemen wird durch die BAScloud die perfekte Grundlage geschaffen, die Automatisierung und Standardisierung voranzutreiben und damit erhebliche finanzielle Einsparmöglichkeiten zu ermöglichen.

Weitere Informationen:

https://www.profm-gmbh.de

www.bascloud.net

ProFM Facility & Project Management GmbH

Die ProFM Facility & Project Management GmbH ist ein unabhängiges Beratungshaus für ganzheitliches Facility – und Immobilienmanagement. Ein qualitativ hochwertiges Real Estate Projektmanagement und die umfassende Optimierung neuer sowie bestehender Immobilien und ihrer Komponenten stehen dabei im Mittelpunkt der Beratung. ProFM unterstützt ihre Kunden bei der Identifikation, Analyse und Bewertung von Schwachstellen und leitet daraus geeignete Umsetzungsmaßnahmen ab. Die langjährige Erfahrung der ProFM-Berater ebnet Immobilienbetreibern und Eigentümern den Weg zu einer effizienten Bewirtschaftung ihrer Anlagen – von der Planungs – bis zur Betriebsphase. Seit März 2018 bietet das Unternehmen mit mms zusätzlich eine praxisbewährte Softwarelösung und Applikation für ein effizientes und rechtssicheres Mängelmanagement an. Mit der BAScloud revolutioniert das hessische Beratungshaus das GLT-Management. www.profm-gmbh.de

